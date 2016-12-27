Yeni anayasada flaş gelişme

5. MADDE İPTAL EDİLDİ
Anayasa değişiklik teklifi beşinci maddesi 'Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde boşalan üyelikler aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur' hükmü tekliften çıkarıldı.
TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifinin 6. maddesi kabul edildi.
6. MADDE DE KABUL EDİLDİ
Kifayeti müzakere önergesinin ardından kabul edilen maddeye göre, TBMM'nin görev ve yetkileri; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek olarak belirleniyor.
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Bir ilim ve irfan adamımızın da dediği gibi benim de milletin bir ferdi olarak düşüncem; yeni anayasamızda konulmak istenen birden çok ili içine alan merkezi idare kurulabilir şeklinde maddelerin sakıncalarından dolayı anayasamızdan çıkarılmaları lazım, çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hocamıza Allah uzun ömürler versin, Tayyip hocamız emekli olduktan sonra yerine gelecek farklı düşüncedeki bir Cumhurbaşkanı bu muğlak anlam çıkarılabilen maddelerin verdiği yetkileri kullanıp farklı uygulamalar yaparak vatanımızın ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atabilir.Allah rızası için millet olarak yeni anayasadan 123 ve 126.maddelerin çıkarılmasını istiyoruz,İnşallah.
Yeni Anayasa;vatanımızın uluslararası arenada millli çıkarlarımızı ve güvenliğimizi koruyan anayasa olmalıdır..Yurt dışında doğmus olup da ve eğitim görmüş Türk vatandaşlarına Cumhurbaskanı ve Milletvekili olma yasağı getirilmelidir.
CHP LİLER BİR KANUN MADDESİ GÖRÜŞÜLÜRKEN,YÜZELLİ KİŞİ İÇİN KONUŞMA TALEP ETMİŞLER.AMAÇ NEDİR?AMAÇ SÜRECİ UZATIP SABOTE ETMEK.''BUNLAR ATMIŞ YILDIR AYNI.NE YAPARLAR NE YAPTIRIRLAR.''
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