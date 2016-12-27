Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Zarif ile yaptığı görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.