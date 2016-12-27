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Türkiye'den 'a telefonu

, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiyeden İrana Suriye telefonu

, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Zarif ile yaptığı görüşmede ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 16:35
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