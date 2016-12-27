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Tuğluk’a gözaltı şoku

Tuğluk’a gözaltı şoku
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı , terör örgütü PKK soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un yanı sıra DBP Eş Genel Başkan yardımcıları Seydi Fırat ve Edip Yaşar'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Tuğluk için Ankara'da, diğer şüpheliler için Diyarbakır'da operasyon düzenlendi. Tuğluk, Kobani olayları sırasında Türk askerine taş atmasıyla hatırlanıyordu.

Hüseyin KAÇAR
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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