"FETÖ OKULUNDA OKUMAMIŞ OLMA" KOŞULU
Başbakan Yardımcısı Canikli, Hava Harp Okulu'nda pilotaj eğitimi veren üniversitelerle, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilmesine getirilen "FETÖ okulunda okumamış olma" koşulunun nedenini açıkladı. Konuya ilişkin soru önergesini yanıtlayan Canikli, "Üniversitelerin 1, 2 ve 3'üncü sınıflarından yapılacak temin için hazırlanan kılavuzunda, 'FETÖ/PDY aidiyeti, iltisakı, irtibatı belirlenen okullarda öğrenim görmüş ya da KHK kapsamında diğer okullara nakledilmemiş olmamak' ibaresi yer alıyor. Bu kılavuz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca hazırlandı, YÖK'ün bilgisine başvuruldu, Milli Savunma Bakanlığı da onayladı" dedi. Canikli, devletin eğitim izni verdiği okullardan, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu belirlenen, FETÖ ile bağlantısı olanların KHK kapsamında kapatıldığını veya kamuya devredildiğini anımsattı.
FİŞLEME İDDİALARINA YANIT
Başbakan Yardımcısı Canikli, başvuru kılavuzunda yer verilen koşulların 'fişleme' yaptığı iddialarına karşılık da, "başvuru kılavuzunda yer alan düzenlemenin amacı, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlayan en önemli kurumlardan biri olan TSK'yı ülke güvenliğini tehdit edecek yapılardan korumaya yönelik tedbirler almaktır" yanıtını verdi. Canikli, bu kısıtlamanın yasal çerçevesine ilişkin olarak da şu tespitleri yaptı:
"Kamu hizmetinin iyi bir şekilde yürütülmesi için bir vasıta olan idarenin bu hizmeti icra ederken gereken tedbirleri alma yetkisiyle donatılması zorunluluktur. Kamu hizmetini yürütecek olanları göreve alırken bazı özelliklere sahip olmasını araması, hizmeti aksatacak yahut kendisinden artık verim alınmaması imkânı kalmamış olanlar ile kamu hizmetinin yürütülmesine zararlı olacakları bünyesi dışına çıkarması idareye tanınan kanuni bir yetkidir."
KRİPTO İSİMLER DE ÇIKIYOR
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasını derinleştiren savcılık, örgütün TSK'daki şemasını da çıkardı. Yapılan incelemelerde istihbaratın kripto FETÖ'cülere yönelik Genelkurmay Başkanlığı'na gönderdiği listenin de örgüte hizmet eden komutanlar tarafından ortadan kaldırıldığı belirlendi. FETÖ'ye hizmet eden kripto isimlerin belirlenmesi için soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda, ihraç ya da açığa alınma listesinde yer almayan, FETÖ ile bağlantısı görülmeyen ancak kilit noktalarda bulunan isimlere incelemelerde öncelik veriliyor. Yetkililer, bugüne kadar yapılan incelemelerde askeri liseler, harp okullarında okuyan beş bine yakın öğrencinin yaklaşık yüzde 90'nının örgüte yakın olduğunu belirtiyor. Daha önceki incelemelerde ByLock kullanımından Bank Asya'daki para trafiğine kadar birçok kritere bakılırken, şimdi de kapsamlı bir saha çalışması ile aile bağları da takibe alındı. Saha çalışması ile okuduğu ilkokuldan büyüdüğü çevreye, aile bireylerinden arkadaşlarına kadar örgütle bir bağlantısı olup olmadığına bakılıyor. Teknolojik imkânlar da kullanılarak, ayıklama çalışması hızla tamamlanacak.
TSK'DA BÜYÜK TEMİZLİK
15 Temmuz darbe girişiminin ardından devlette büyük temizlik sürerken, 4 bin 927'sini askeri personel ihraç edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 bin 109 askeri personel, Jandarma Genel Komutanlığı bin 665'i askeri personel 5'i memur toplam bin 660, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 760'ı askeri personel, 35'i sözleşmeli toplam 795, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 377'si askeri personel 6'sı memur toplam 383 kişinin işine son verildi.
HAZAL ATEŞ
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