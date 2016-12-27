Tetikçinin abisi

Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü suikast soruşturmasında elde edilen bulgular, Altıntaş'ın ailesinin de dikkat çektiği polis memuru Sercan Başar'ı, soruşturmanın kilit isimlerinden biri haline getirdi.
EV, ELDEN ELE GEÇTİ
Soruşturmanın başlangıcından hemen sonra gözaltına alınan Sercan Başar ile Mevlüt Mert Altıtaş'ın görünen ilk "ilişkisi" ev arkadaşı olmasıyla açıklandı. Soruşturmada elde edilen bilgilere göre tetikçinin adres olarak kurumuna beyan ettiği Demetevler Mahallesi 357'nci caddedeki ev, Sercan Başar tarafından kiralandı. Hatta bu kiralama işlemi bir bakıma "devir" şeklinde gerçekleşti. Bu evde daha önce Polis Memuru Musa Fırat kalıyordu. Musa Fırat, Haziran ayında Adıyaman'a atanmış olmasına rağmen 1 Ağustos 2014'e kadar kontratı üzerinde tuttu. Çünkü Temmuz ayı sonunda mesleğe kabul edilip Ağustos ayı başında mesleğe başlayacak olan Sercan Başar gelecekti. Başar kontratı Ağustos ayının hemen başında üzerine aldı. 8 Ağustos'ta bildirdiği ikametgah beyanında bu adresi verdi. İkametgah beyanlarına göre "beyanda bulunan" yani asıl ev sakini Sercan Başar'dı. Mevlüt Mert Altıntaş'ın ismi, "birlikte oturduğuna ilişkin beyan veren" hanesinde yer alıyordu. Buna göre Altıntaş, Sercan Başar'ın kiraladığı evde kalıyordu.
DEVREDEN DE "TANIDIK"
Sercan Başar'ın evi "devraldığı" Polis Memuru Musa Fırat da soruşturmada "tanıdık" çıktı. Musa Fırat, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında FETÖ ile mücadele amacıyla çıkarılan KHK'lar doğrultusunda meslekten atıldı. FETÖ ile bağlantıları nedeniyle memuriyetine son verilen Fırat, 2010 yılında mesleğe başlamış ve doğrudan Ankara'ya tayin edilmişti. Ankara'da 4 yıl görev yaptıktan sonra Adıyaman'a atandı. Fırat 2 bin 771 TL'lik son maaşını darbe girişimi sonrasındaki Ağustos ayında aldı, sonra da ihraç edildi.
İZMİR'DEN BİRLİKTE GELDİLER
Elde edilen bilgiler, Mert Altıntaş'ın, Sercan Başar ile Ankara'daki ev arkadaşlığının öncesine, Polis Okulu'nun ilk günlerinden itibaren "ilişkilendirildiğini" ortaya koydu.
Sercan Başar, Altıntaş'ı FETÖ ile Buca'daki bir "ışık evi"nde tanıştırdı. Zaman zaman 6 kişinin toplandığı bu evde Mevlüt Mert Altıntaş'ın ismi "Mehmet" olarak biliniyordu.
FETÖ, ikiliyi okul sonunda da ayırmadı ve peş peşe mesleğe kabulleri yapıldı. Sercan Başar 25 Ağustos 2014'te mesleğe başlarken, Mert Altıntaş'ın mesleğe başlangıç tarihi de 26 Ağustos 2014 oldu. Sercan Başar, darbe girişiminden iki gün sonra, 17 Temmuz 2016'da evlendi. Bu tarihlerde Diyarbakır'da görevli olan Mert Altıntaş da izinliydi ve Ankara'daydı. Bu durum da Başar ile Altıntaş'ın ilişkisinin sürekli olduğunu gösterdi.
ERSAN ATAR
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