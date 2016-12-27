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Temizliğe gittiler

operasyonu devam ederken PKK’nın saldırdığı Kayseri 1. Komando Tugayı’ndan 500 Mehmetçik daha süpürge operasyonu yapmak için bölgeye gitti

Temizliğe gittiler
Suriye'nin kuzeyine 24 Ağustos'ta başlatılan Harekatı kapsamında operasyonu sürerken, Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan 500 askerin daha El Bab'a sevk edildiği öğrenildi. Halep'ten çıkarılan bin 400 ÖSO'cu da El Bab'a gönderildi. Bu arada Gaziantep'in İslahiye İlçesi'ndeki 106. Topçu Alayı Alpay Başaran Kışlası'ndan 10'un üzerinde Fırtına obüsü, zırhlı personel taşıyıcıları ve çok sayıda tanktan oluşan askeri araç ile personel de bölgeye sevk edildi. Bölgedeki haber kaynakları dün Rus uçaklarının da El Bab'da DEAŞ'ı vurduğunu bildirdi.
El-Bab'da çember iyice daraldı


700 CANLI BOMBA
El Bab'daki çatışmalar devam ederken, terör örgütünün her tarafa yerleştirdiği ve taş şeklinde kamufle ettiği el yapımı patlayıcıların imha edildiği bildirildi. Bu arada El Bab için hiç yardımda bulunmayan ABD önderliğindeki koalisyonun Rakka operasyonunu iptal etmesi DEAŞ'a yaradı. Askeri kaynaklar ABD'nin, Rakka operasyonunu bahara ertelediğini açıklamasından sonra, bu kentte bulunan 700 civarında terörist, El Bab'a giderek canlı bomba eylemleri yapacağını bildirdi.



YENİ TEHDİT TAŞ BOMBALAR...
El Bab, Türk ordusu tarafından neredeyse tamamen DEAŞ teröründen arındırılırken, askerler bölgede temizlik operasyonuna başladı. DEAŞ'ın her köşe başına bomba ve mayın tuzakladığı belirlendi. El yapımı patlayıcılar arasında en dikkat çekeni ise taş bombalar oldu. Bu arada DEAŞ'ın kent dışına çıkan sivil vatandaşları da katlettiği ortaya çıktı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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