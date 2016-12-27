Soylu: Güçlü bir Türkiye istenmiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 102. Dönem Kaymakamlık Kursunu bitiren kaymakamların görev yerlerinin belirleneceği Gölbaşı'ndaki Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen törene katıldı.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk, eski bakanlardan Muammer Güler, Vecdi Gönül ve Abdülkadir Aksu ile göreve yeni başlayacak kaymakamlar ve ailelerinin de hazır bulunduğu törenin açılışında 15 Temmuz darbe girişimi sinevizyonla anlatıldı.
Törende konuşan İçişleri Bakanı Soylu, 2002'den bu yana ciddi bir gelişme ve kalkınma hamlesi ortaya koyan Türkiye'nin, Orta Doğu coğrafyasında, 21.yüzyılın bu karanlık yüzüyle komşu olarak, dramların hemen hepsiyle yüzleşip, belli oranda etkilendiğini ifade etti.
Soylu, PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve YPG'nin destek aldığı küresel güç odakları ile birlikte hareket ederek "Türkiye'ye diz çöktürmeye" çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.
"MESELE BU KADAR AÇIK VE NETTİR"
Kura törenine katılan genç kaymakamlara atandıkları yerleri daha müreffeh bir yer haline getirmeleri tavsiyesinde bulunan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Nasıl bir devletin memuru olduğunuzu, bu devletin nelerle karşı karşıya olduğunu bilin diye bunları anlatıyorum. Bazen gerçek, o kadar yalın ve çıplaktır ki gerçeğin o olduğuna ihtimal vermeyiz. 'Yok canim, bu kadar da basit olamaz' deriz ve geçeriz. Türkiye ile ilgili küresel gerçek şudur, Türkiye, dünyanın en kilit toprak parçası üzerindedir ve burada güçlü bir Türkiye istenmemektedir. Mesele bu kadar açık ve nettir. Hatta sadece Türkiye değil, Orta Doğu'da istemiyorlar. Barışa yönelik bir ittifakı da istemiyorlar. İstemeyen kim? Buna ister 'Batı' deyin, ister 'küresel güç merkezleri' deyin, ne derseniz deyin. Ancak böyle bir irade var. Bakin Rusya ile ilişkilerimizi düzelttik, bunları gizli kapaklı kapıların ardında gerçekleştirmedik. bundan rahatsız olanlar ortaya çıktı. Batı basını homurdanıyor, 'Türkiye yüzünü doğuya mı çevirdi' yorumları yapılıyor. Türkiye, avantajları olan bir ülkedir. Türkiye, yüzünü ne yana çevirirse çevirsin fırsatları olan bir ülkedir."
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SAYIN BAKANIMIN FİKİRLERİNE KATILIYORUM,KENDİSİNİ SEVİYORUZ
Ofluların milli mücadele ruhu güçlüdür.Hem coğrafyadan hemde yurdumuzu işgal etmeye kalkanlara birinci dünya savaşı ve kurtuluş savaşında ilk oflular karşı koymuştur.Sonra Karadeniz insanı önce ben Karadenizliyim der sonra çözüm odaklı olarak sorunu çözer ,biraz milliyetçilik olacak fakat Karadenizliyim sözcüğü bile yetiyor.birde bu memlekete bu memleket üzerinde yaşayan herkes borçludur.Neden borçludur varlığını özgürlüğünü bu toprağa borçludur,fakat maalesef eğitim sistemimiz vatana sadık olmayı nesillere öğretemiyor,milli eğitim buna odaklanmalı biz nesillerimizi iyi yetiştirmeliyiz vatana bağlı olmalı aynı zamanda özgür düşünen bireyler olmalı .
Logosunda Türkiye Türklerindir Yazan bi GAZETE var, Fakat MILLI ve YERLI degil Logosunda Sirtimiza saplanmiş Alti OK ve Adinda HALK yazan bi Parti var, Fakat Hangi HALKIN Partisi. Bir başkadir Lawrencedarogullariyla dolu memleketim
Ne demezsiniz.Depremleri-yanginlari,kazalari hep dis mihraklar yapti.Sizin yani gecen hükümetlerin hic yanlis yaptiklari oldumu..Döviz bozdurarak,tl ye cevirmek yada altin almak pek aklili gelmiyor bana.Bunu Hindstanda xyapmisti,gidin birde onlara sorun.Yastik altindaki altinlar kime yarar getirir?Ülkeye nakit para ve istihkam gerekli.On kilo altini saklamak yerine kücük bir iseyeri acilsa ülkeye daha cok katki saglar.Dis ticaret acigini kapatmadikca,döviz tl karsisinda daha avantajli.Kaliteli calisma olmali-Tasarruflu bir yasam,iyi artisi olan ihracat.Az faizli yani ucuz para kullandirma poltikasi.Avrupada enflasyonu yüzde birin altinda tutuyorlar,.Ucuz para esiitir enflasyon degil.Dengeli yatirim acik tesvik bir politika olmali..Dis ticaret acigi oldukca sabit kur a dönülmeli.1 Tl esittir 1 Dolar.1 Tl esittir 0,75 Avro. Baska ülkelerle yapilan ticaertlerde sanal bir para birimi bulunmali.Bu parada esittir 1=1Dollar olmali.Bu para dolara-avroya alternativ olmali..
IŞID KONSTANNİYE ADINDA DERGİ ÇIKARTIP TÜRK ASKERİMİZİ TEHDİT EDİYOR. BUNLARIN BAŞINI EZİN SAYIN BAKANIM. KENDİLERİNE YANDAŞ TOPLUYORLAR İSYAN ÇIKARTABİLİRLER. LĞTFEN ACİLEN TEDBİR ALIP TÜRKİYEDEKİ KATILAN DESTEK VEREN KİM VARSA GEREĞİNİ YAPINIZ. BU İŞİN ŞAKASI YOK IRAKTA SURİYEDE YAPTIKLARINI DÜNYA ALEM GÖRDÜ. BİR AN EVVEL TEDBİRİMİZİ ALMALIYIZ.
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