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'ta askeri hareketlilik

'taki Cudi, Küpeli ve Kilise Dağı'nda insansız hava araçlarının () tespit ettiği 'ya ait hedefler, Şırnak merkezde bulunan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'ndan havalanan helikopterlerle bombalanırken, Kuzey Irak ve Suriye sınırına başlatılan askeri sevkiyat sürüyor.

Şırnakta askeri hareketlilik
ile Cizre arasında bulunan Cudi, Küpeli ve Kilise dağlarında 'ların tespit ettiği 'lılara ait hedeflerin koordinatları, 23'üncü Jandarma Sınır Komutanlığı'ndaki merkeze anında iletilirken, havalanan kalkan taaruz tipi Kobra ve atak helikopterleri ile bu hedeflerin bombalandığı belirtildi.

Özellikle PKK'lıların kış üstlenmesine engellenmesine yönelik düzenlerin hava operasyonları devam ederken, karadan da operasylon yapıldığı ifade edildi. Çok sayıda özel eğitimli komando, tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bombardıman yapılan bölgeye zırhlı personel taşıyıcı ve kirpi araçlarıyla sevkediliyor.

Cudi, Küpeli ve Kilise dağlarında başlatılan hava destekli kara operasyonu sürüyor. Cudi, Küpeli ve Kilise Dağı'ndaki zorlu kış şartlarına rağmen başlatılan operasyon devam ederken, Kuzey Irak ve Suriye'nin Rojava Bölgesi'nin Türkiye tarafındaki Silopi İlçesi'ne bir süre önce başlanan askeri sevkiyat sürüyor. Daha önce Ankara'dan gelen zırhlı araçlardan sonra bu kez özel eğitimli askerlerin sevkiyatı başladı. Zırhlı araçlarla çeşitli bölgelerden gelen askerleri taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Cizre'den sıkı güvenlik önlemleri altında geçerek Silopi'deki Haç Konaklama Tesisleri'ne gittiği belirtildi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 14:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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VATANDAS VATANDAS

Doğuda her köyün mobesalarla izlenmesi özellikle dağlık araziler ve dağlık bölgelerin giriş çıkışları. Bunlar gökte inmiyorlar muhtemelen

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.12.2016 20:25
Evrensel T&#252;rkl&#252;k Evrensel Türklük

"Istikbal göklerdedir" diye bosuna dememis Atatürk. O herseyin hesabini bilimsel algi ve tani yöntemiyle yapmis ve gelecegide ayni yöntemle "tahmin" etmis birisidir. Istikbalin, onun tahmininin disina cikarak zuhur etmesi mümkün deyildir. Onun düsünce ve basarilarindaki sirri Adem ve Havvaya kadar giden temiz soyuna sadik kalma ve ona asla ihanet etmeme özelliginde gizlidir...!

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 27.12.2016 16:57
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