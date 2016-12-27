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Satılık

Satılık yarasa
Muğla Fethiye'de Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekipleri, ihbar üzerine yarasa sattığı iddia edilen kişiyle alıcı gibi irtibata geçti. Şüpheli, 5 yı av koruma ekiplerine satmaya çalışırken suçüstü enselendi. Yarasa satıcısına, 3 bin 731 lira ceza kesildi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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