Samanyolu TV'de Rus elçiye suikast provası!

Fetulahçı Terör Örgütü'ne ait olduğu ve örgütün propaganda kanalı olan STV'de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar dizisi, Büyükelçi Karlov suikastini Aralık 2014'te senaryolaştırmış ve yayınlamış.

RUS BÜYÜKELÇİ'YE SERGİDE SUİKAST SAHNESİ

STV'de yayınlanan dizide, Rus Büyükelçi suikastı şeklinde çekilen sahne adeta Büyükelçi Karlov'a düzenlenen saldırıyı haber veriyor.

Dizide Rus Büyükelçi, katıldığı bir sergide garson tarafından suikast girişimine maruz kalıyor. Başarısız olan garson olay yerinde öldürülürken, sergiden ayrılan Büyükelçi ise sevgilisi tarafından "Ülken adına Türkiye ile yapılacak anlaşmayı engellemek zorundayım. Bu yüzden seni öldürüp, ülkelerimiz arasında kriz çıkmasını sağlayacağım." sözleriyle öldürülüyor.

Bilindiği üzere Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Türkiye, İran ve Rusya arasındaki kritik görüşmenin öncesinde 19 Aralık günü katıldığı bir sergide, koruması tarafından suikasta uğramış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti.

FETÖ'nün propaganda kanalında yayınlanan bu dizide de, Türkiye ile Rusya arasındaki kritik bir anlaşmanın öncesinde, Rus Büyükelçi'nin bir "sergide" suikasta maruz kalması "Daha önceden planlanmış ve ipuçları verilmiş" şeklinde yorumlandı.