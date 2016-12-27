Öldüren ağrı

İzmir'de karın ağrısı ve idrarını yapamama şikayetiyle hastaneye kaldırılan Hasan Günay, "böbrek taşı sancısı" teşhisiyle bol su içmesi söylenerek evine gönderildi. Ancak Günay, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan kontrollerde ağrının 12 parmak bağırsağında kirli sıvı sızıntısından kaynaklandığını, karına dolan suyun da kalp krizini tetiklediği belirlendi.