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Öldüren ağrı

Öldüren ağrı
İzmir'de karın ağrısı ve idrarını yapamama şikayetiyle hastaneye kaldırılan Hasan Günay, "böbrek taşı sancısı" teşhisiyle bol su içmesi söylenerek evine gönderildi. Ancak Günay, 7 gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan kontrollerde ağrının 12 parmak bağırsağında kirli sıvı sızıntısından kaynaklandığını, karına dolan suyun da kalp krizini tetiklediği belirlendi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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