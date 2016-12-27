Oğlunu sattı

Manisa Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davada, şirketin eski Başkanı Alp Gürkan talimatla ifade verdi. Gürkan, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben 2013'te yaşımın ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ederek ayrıldım. Şirketioğlum Can yönetiyordu. o zamanRamazan Doğru'yu yönetim kurulunaaldım" dedi. Gürkan ifade verdiği sırada salonda "301 kişinin katilisin, tarihegeçtin" sesleri yükseldi.
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