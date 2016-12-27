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Oğlunu sattı

Oğlunu sattı
Manisa Soma'da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davada, şirketin eski Başkanı talimatla ifade verdi. Gürkan, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben 2013'te yaşımın ilerlemesi nedeniyle yönetim kurulundan istifa ederek ayrıldım. Şirketi oğlum Can yönetiyordu. o zaman Ramazan Doğru'yu yönetim kuruluna aldım" dedi. Gürkan ifade verdiği sırada salonda "301 kişinin katilisin, tarihe geçtin" sesleri yükseldi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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