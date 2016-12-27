O duruşma da 2. perde

Mersin'de yaşayan lise öğrencisi N.B.Y. (15) geçtiğimiz 7 Ekim günü evine gitmek isterken bir minibüse bindi. Burada şoför ve arkadaşı tarafından alıkonduğunu, söz ve hareketlerle taciz edildiğini iddia etti. Minibüsten çığlık atarak kurtulan genç kız durumu hemen ailesine haber verdi. İhbar üzerine başlatılan soruşturmanın ikinci duruşması dün gerçekleşti. Tutuksuz yargılanan sanıklar minibüs şoförü M.G. (26) ile arkadaşı S.B.'nin (30) duruşmaya geldi. 2015 yılında minibüs şoförü Suphi Altındöken tarafından öldürülen Özgecan Aslan'ın durumuyla benzerlik taşıyan davaya cinsel taciz suçunun da eklenmesine karar verildi. Dava 22 Şubat 2017'ye ertelendi. Talihsiz kızın annesi Elif Y. şunları söyledi: "İnşallah ceza almalarını çok istiyorum. Çok şükür ki kızım sağ salim yanıma geldi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın."