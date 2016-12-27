Milli Piyango biletlerini kaptırdı

Adana'da 30 yıldır seyyar Milli Piyango bileti satan Halil Demir (56) yılbaşı özel çekilişi için 40 liralıkbilet alıp satmaya başladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Demir'in yanına gelen iki kişi bilet almak istediğini söyledi. HalilDemir, tezgahın altındaki biletlerialmak için eğildiğinde, şahıslartezgahta bulunan 300 çeyrek biletialarak kaçtı. 4 bin 500 lira değerindeki Milli Piyango biletleri çalınan Demir, polisi arayarak şikayetçi oldu.
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