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biletlerini kaptırdı

Milli Piyango biletlerini kaptırdı
Adana'da 30 yıldır seyyar bileti satan Halil Demir (56) yılbaşı özel çekilişi için 40 liralık bilet alıp satmaya başladı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Demir'in yanına gelen iki kişi bilet almak istediğini söyledi. Halil Demir, tezgahın altındaki biletleri almak için eğildiğinde, şahıslar tezgahta bulunan 300 çeyrek bileti alarak kaçtı. 4 bin 500 lira değerindeki Milli Piyango biletleri çalınan Demir, polisi arayarak şikayetçi oldu.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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