Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80. yılında Edirnekapı'daki mezarı başında anıldı.

Ersoy'un mezarının bulunduğu Edirnekapı'da düzenlenen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Mehmet Akif ve İstiklal Marşı konulu bir konuşma yaptı.

Temurci, Akif'i dualarla andıklarını dile getirerek, "Mehmet Akif denildiğinde özellikle 15 Temmuz'u yaşamış bir milletin çocukları olarak bugün burada istedik ki daha geniş bir katılımla bu dua buluşmasını Mehmet Akif'i yeniden anlama ve idrak etme gününde hep birlikte olalım istedik. Burada öğrencilerimiz var. 'Asım'ın nesli' dediğimiz çocukları burada görmek, Mehmet Akif'i yattığı yerde çok daha rahat ettirecektir. Mehmet Akif'in her birimizin hayatında önemli bir yeri vardır. Sanatıyla inancını, mütefekkirliğiyle ahlak boyutunu birleştiren ve milletimizin aklında ve vicdanında hiçbir zaman kaybolmayan yeri olan biridir." dedi.

Milletlerin tarihlerinde önemli şahsiyetlerin olduğunu aktaran Temurci, Mehmet Akif'in son yüzyılda çok önemli bir isim olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Temurci, Mehmet Akif'in şiirlerinin ordu ve milleti yeniden ayağa kaldırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Mehmet Akif' dendiğinde bayrağı, vatanı, ezanı, şehadeti konuşuyoruz. Mehmet Akif bu millete İstiklal Marşı'nı yazarken, öyle bir duyguyla yazdı ki... Mehmet Akif aslında, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Cumhuriyet kurulurken hangi temeller üzerine kurulması gerektiğini 'ezan, bayrak, medeniyet' diyerek mısralarına dökmüş bir şairdir. İstiklal Marşı, bugün çok daha fazla anlamaya ihtiyaç duyduğumuz milli mutabakat metnimiz olmak zorundadır. Çünkü İstiklal Marşı, bu millet ve devlet zora düştüğünde 'Şehadet için sokağa çıkın.' diyor."

Akif'in kabri başında gerçekleştirilen törende lise öğrencisi İsmail Karataş, "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiiri okurken, 41 öğrenci İstiklal Marşı'nın 41 mısraını seslendirdi.

Törene Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Ersoy'un mezarına çelenk konulması ve okunan duanın ardından tören sona erdi.