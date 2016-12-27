Kübra toprağa verildi sevgilisi hala aranıyor

Düzce'de ailesiyle oturan Kübra Hıracı, iddiaya göre geçtiğimiz Cuma İstanbul'daki sevgilisinin yanına gitti. Erkek arkadaşı ile buluştuktan sonra rahatsızlandığı öne sürülen genç kız Büyükçekmece'deki özel bir hastanenin kapısına bırakıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis, Kübra'nın kuzeni İ.B.'yi (17) gözaltına aldı. Şüpheli sevgilinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Genç kızın cenazesi ise dün memleketi Düzce'de toprağa verildi. Ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.