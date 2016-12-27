Kübra toprağa verildi sevgilisi hala aranıyor

Düzce'de ailesiyle oturan Kübra Hıracı, iddiaya göre geçtiğimiz Cuma İstanbul'dakisevgilisinin yanınagitti. Erkek arkadaşıile buluştuktan sonrarahatsızlandığı önesürülen genç kızBüyükçekmece'dekiözel bir hastaneninkapısına bırakıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis, Kübra'nın kuzeni İ.B.'yi (17) gözaltına aldı. Şüpheli sevgilinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Genç kızın cenazesi ise dün memleketi Düzce'de toprağa verildi. Ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.