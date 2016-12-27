Yol Durumu
  1. Kızıma ne yaptınız
  2. Vefasız katil!

Kübra toprağa verildi sevgilisi hala aranıyor

Kübra toprağa verildi sevgilisi hala aranıyor
Düzce'de ailesiyle oturan Kübra Hıracı, iddiaya göre geçtiğimiz Cuma İstanbul'daki sevgilisinin yanına gitti. Erkek arkadaşı ile buluştuktan sonra rahatsızlandığı öne sürülen genç kız Büyükçekmece'deki özel bir hastanenin kapısına bırakıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis, Kübra'nın kuzeni İ.B.'yi (17) gözaltına aldı. Şüpheli sevgilinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Genç kızın cenazesi ise dün memleketi Düzce'de toprağa verildi. Ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar