Kör kurşun

Antalya'da önceki gün TunahanTürker, 17 yaşındaki M.Ö. ve aynı yaştakiO.B. ile yürüyüşe çıktı. Bu sırada M.Ö.'nünyanında taşığı av tüfeği bilinmeyen birnedenden dolayı ateş aldı. SaçmalarTürker'in sırtına isabet etti. Kanlariçinde kalan genci, arkadaşları 120kilometre uzaklıktaki şehir merkezinegötürdü. Hastanede tedavi altına alınanTürker, kurtarılamadı. Jandarma, M.Ö.ve O.B.'yi gözaltına aldı.
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