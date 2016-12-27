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Kör kurşun

Kör kurşun
Antalya'da önceki gün Tunahan Türker, 17 yaşındaki M.Ö. ve aynı yaştaki O.B. ile yürüyüşe çıktı. Bu sırada M.Ö.'nün yanında taşığı av tüfeği bilinmeyen bir nedenden dolayı ateş aldı. Saçmalar Türker'in sırtına isabet etti. Kanlar içinde kalan genci, arkadaşları 120 kilometre uzaklıktaki şehir merkezine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Türker, kurtarılamadı. Jandarma, M.Ö. ve O.B.'yi gözaltına aldı.
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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