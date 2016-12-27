Komşuda ihanet davası

Komşufırın'ın sahibi işadamı Hasip G., 2005 yılında Şirin G. ileevlendi. Ancak mutlulukları uzun sürmedi. Çift iki yıl önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde karşılıklı boşanma davası açtı. Davada Şirin G.'nin kardeşi, Aydın Ü., eski eniştesi aleyhine ifade verdi. Uluslararası bir nakliyat firmasında yönetici olan Aydın Ü. ifadesinde, "Ben misafirimle ünlü bir otelin lobisinde kahve içerken, Hasip Bey 40 yaşlarında bir bayanla samimi şekilde birbirine sarılmış önümden geçerek asansöre doğru gittiler" dedi. Ancak Hasip G., Aydın Ü.'nün ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aydın Ü.'nün hakaret, iftira ve kişilik haklarına saldırı teşkil eden sözler söylediğini belirterek 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan tazminat davasında işadamının olmayan olayları olmuş gibi anlatarak suç işlediğini ileri süren Hasip G. dilekçesinde şunları söyledi: "Hiçbir şekilde bir bayanla samimi şekilde otelde asansöre binmedim." Aydın Ü.'nün kendisini eşini aldatan biri gibi göstermeye çalıştığını ileri süren Hasip G., Şirin G.'nin boşanma davasında haksız menfaat elde etmeye çalıştığını belirtti. Aydın Ü. ise avukatı aracılığıyla dilekçe verdi. Hasip G.'nin anlatılan gerçeklerden rahatsız olduğunu, aleyhindeki tanıkları cezalandırmak için tazminat davası açtığını iddia etti. Otel lobisindeki ihanet sahnesini de ablasının yuvasının yıkılmaması için anlatmadığı söyledi. Dava ileri bir tarihe ertelendi. Boşanma davasının da sürdüğü öğrenildi.
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