Kobani de sırada...

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sınırından temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtının ikinci adımı için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Fırat Kalkanı Harekâtının kapsamı genişletilecek ve operasyonlar Suriye sınırı boyunca terör örgütü PKK/PYD-YPG'yi de kapsayacak şekilde sürecek. Türkiye güney sınırında terör yuvası olan ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyen Kobani ve Afrin'i temizleyerek yeni bir güvenlik noktası oluşturacak.



ÖNCE ÖRGÜT DESTEKÇİLERİ ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

PKK/PYD-YPG terör örgütünün eğitim kampı haline gelen, örgütün lider kadrosunun yer aldığı, terör saldırılarının talimatının verildiği Kobani başta olmak üzere örgütün lojistik destek ve eleman temin etme üssü olan Afrin'i de içine alacak şekilde operasyon başlatılarak buralar terörist unsurlardan temizlenecek. Kobani, Haseke ve Afrin'in Türkiye'nin hedefine girdiği ve bu bölgelerin vurulabileceği 6-7 Ekim olaylarından sonra netlik kazandı. Ankara, askeri olarak bu üç noktayı da terörden temizleyebileceğini ancak siyasi yönden yurt içinde terörist grupların provokasyonuna neden olabileceği kaygısı yaşadı. Bu nedenle askeri ve istihbaratı hazırlığın yanı sıra Kobani ile bağlantılı yurt içindeki terör örgütlerinin ve destekçilerinin etkisiz hale getirilmesine öncelik verildi.



TEL ABYAD'I DA KAPSAYACAK

Güvenlik kaynaklarından, önce Afrin ardından Kobani operasyonlarının başlayacağı öğrenilirken, ABD'nin bu kapsamda PKK/PYD-YPG'yi doğrudan silahlandırmaya başladığı, PYD'yi silahlandırırken ÖSO'yu gruplara ayırarak zayıflatma stratejisi izlediği tespit edildi. Kobani'yi terör örgütü PKK/PYD-YPG'den temizleme operasyonu ile oluşturulacak güvenli bölgenin, doğuya doğru genişletilerek Irak sınırları içinde kalan Tel Abyad'ı da kapsayacağı belirtildi.



KOBANİ NEDEN TERÖRDEN TEMİZLENMELİ?

İstihbarat raporlarına göre, Kobani Suriye'nin Kandil'i olmuş, bölgede nerdeyse sivil halk kalmamış durumda. Terör örgütü PKK/PYD-YPG unsurlarının yuvalandığı Kobani, çoluk çocuk herkesin silahlandırıldığı, Türkiye'ye yönelik tehdidin kaynağı olan bir örgüt üssü halini aldı. Ayrıca, terör örgütü PKK'nın lider kadrosunun Kobani'de bulunduğu, saldırıların talimatının ve organizasyonun burada hazırlandığı belirtildi. Kobani'de terör örgütü PKK'nın bomba üretim imalathanelerinin olduğu, eğitim kamplarında terörist yetiştirip onları saldırılarda kullandığı, Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki çukur ve hendek stratejisinde kullanılan teröristlerin buradan getirildiği tespit edildi.



EL BAB DÜELLOSU

ABD'nin silah, mühimmat ve hava desteği ile önünü açtığı PKK/PYD-YPG'nin terör koridoru oluşturma planına karşılık Rusya ve Türkiye Suriye'nin kuzeyinde anlaşmaya vardı. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen "terör koridorunu" engellemek için güneyde El Bab, batıda Afrin ve doğuda Tel Abyad'a kadar ilerleyecek. Böylece terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin oluşturmak istediği terör koridorunun önü Türk askeri tarafından kesilmiş olacak. ABD muhaliflerin El Bab'ı almasını istemiyor. Pentagon, El Bab için sağlanan anlaşmanın önünü kesmek için el altından DEAŞ'a silah ve mühimmat desteği vermeyi ve ÖSO'yu gruplara ayırarak zayıflatmayı planlıyor. Diğer yandan da Türkiye'nin PKK/PYD-YPG mevzilerini vurma ihtimaline karşılık da bu terör örgütünü de silahlandırmaya devam ediyor. Ankara ise ÖSO'nun içinde DEAŞ ve PKK/PYD-YPG'yi iyi bilen grupları daha etkin hale getirmeyi ve operasyonları kararlılıkla sürdürmeyi amaçlıyor. Rusya ise Halep'in ardından Doğu Guta ve İdlib'e ilerlemeyi sürdürmek istiyor. Halep'teki muhaliflerin tahliyesinden sonra Rusya ve rejim, Türk askerinin El Bab'daki ilerleyişine karışmayacak. Yani hem Esad rejimi hem de Rusya, Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgeye yaklaşmayacak.



ERKAM ÇOBAN

