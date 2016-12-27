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Kızıma ne yaptınız

’nde darp edildiği iddia edilen Derya, solunum cihazına bağlandı. Annesi ise olayın aydınlatılması için çağrı yaptı

Kızıma ne yaptınız
Sır olay 16 Nisan'da Hopa'daki 'nde yaşandı. 2.5 yaşındaki kızı Derya D. ile birlikte burada kalan Ö.D., (27) kızını sığınma evinde bir arkadaşına bıraktı. Daha sonra da İlçe Milli Eğitim Merkezi'nde verilen kursa gitti. İddiaya göre bu sırada kızı, bir başka kadın tarafından oda da baygın bulundu. Ardından hastaneye götürüldü. Kalbi durduğu belirlenen küçük çocuk, burada yapılan kalp masajı ile yeniden hayata döndürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle özel bir hastaneye kaldırıldı. Ö.D.'nin şikayeti üzerine, olayla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tedavisi özel bir hastanede devam eden Derya D.'nin yaklaşık 8 aydır solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı öğrenildi. Anne Ö.D. "O odadaki kamera görüntüleri incelensin istiyorum. Kızımın darp edildiğini düşünüyorum. Kafamda sürekli soru işaretleri var. Bu olay aydınlatılsın bana bir açıklama yapılsın" diye konuştu.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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