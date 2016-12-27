Kızıma ne yaptınız

Sır olay 16 Nisan'da Artvin Hopa'daki Kadın Sığınmaevi'nde yaşandı. 2.5 yaşındaki kızıDerya D. ile birlikteburada kalan Ö.D., (27)kızını sığınma evindebir arkadaşınabıraktı. Daha sonra da İlçe Milli Eğitim Merkezi'nde verilen kursa gitti. İddiaya göre bu sırada kızı, bir başka kadın tarafından oda da baygın bulundu. Ardından hastaneye götürüldü. Kalbidurduğu belirlenenküçük çocuk, buradayapılan kalp masajıile yeniden hayatadöndürüldü. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle özel bir hastaneye kaldırıldı. Ö.D.'nin şikayeti üzerine, olayla ilgili olarak Hopa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Tedavisi özel bir hastanede devam eden Derya D.'nin yaklaşık 8 aydır solunum cihazına bağlı olarak yaşadığı öğrenildi. Anne Ö.D. "O odadaki kamera görüntüleri incelensin istiyorum. Kızımın darp edildiğini düşünüyorum. Kafamda sürekli soru işaretleri var. Bu olay aydınlatılsın bana bir açıklama yapılsın" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.