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tutuklandı

Genel Başkanı 'nun Parti Meclisi'ne aday gösterdiği Prof. Dr. 'den tutuklandı.

İştar Gözaydın Savaşır tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KILIÇDAROĞLU ANAHTAR LİSTEYE KOYARAK ADAY GÖSTERMİŞTİ
Tutuklular arasında, KHK ile meslekten ihraç edilen Prof. Dr. da bulunuyor. İştar'ın 'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne (PM) girmek amacıyla seçimlere katıldığı ancak PM'ye giremediği öğrenildi. Prof. İştar Gözaydın Savaşır'ı CHP lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ne anahtar listeye koyarak aday göstermiş ancak delegeler seçmemişti.

FETÖ'NÜN KANALINDA ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPIYORDU
İştar'ın kapatılan Can Erzincan TV'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan ile katıldığı programda örgüt propagandası yaptığı öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI DA FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI
Bilindiği gibi 'nun danışmanlarından Fatih Gürsul da FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 22:58
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

chpkk nın çoğu fetö pisliğine bağlı, kamuflaj gösterileri Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınıp Türkiye Cumhuriyetini yok etmeye çalışırlar, Saygın değerli Türk Kardeşlerim bu chpkk lıların fetöcü terörist olduğunu bilmeyen var mı, çocuğa sorsan artık bu chpkk lıların pis terörist olduğunu söyler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.12.2016 10:52
ihsan ihsan

esas kılıçtaroğlunu8nn tutuklanması lazım fetö sözcülüğü yapan o

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.12.2016 09:52
hisar hisar

bu partiye terör örgütleri hakim dolayısıyla emperyal güçler başındaki dansözde her havaya göre oynuyor zaten 1900 yıllardan kalan hainlerin torunları dedeleri gibi hain hepsinin defteri dürülecek artık af yok soylu haklarından gelecek inşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 28.12.2016 08:56
Ramba Samba Ramba Samba

Hic düsündünüz mü NEDEN yorumlara israrla Anarşist CHPKK = Aşagilik MAYMUNLAR diye yaziyorum Siz zannediyormusunuz Anarsist CHPKK Yahut HDPKK Domuzlar veya KÖPEK FETO ya hakaret olsun diye mi yaziyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 27.12.2016 23:29
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