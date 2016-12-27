İştar Gözaydın Savaşır tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Savcılık sevk evrakı üzerinden nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 8'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KILIÇDAROĞLU ANAHTAR LİSTEYE KOYARAK ADAY GÖSTERMİŞTİ
Tutuklular arasında, KHK ile meslekten ihraç edilen Prof. Dr. İştar Gözaydın Savaşır da bulunuyor. İştar'ın CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne (PM) girmek amacıyla seçimlere katıldığı ancak PM'ye giremediği öğrenildi. Prof. İştar Gözaydın Savaşır'ı CHP lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'ne anahtar listeye koyarak aday göstermiş ancak delegeler seçmemişti.
FETÖ'NÜN KANALINDA ÖRGÜTÜN PROPAGANDASINI YAPIYORDU
İştar'ın kapatılan Can Erzincan TV'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan ile katıldığı programda örgüt propagandası yaptığı öğrenildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI DA FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI
Bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Fatih Gürsul da FETÖ üyeliğinden tutuklanmıştı.
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chpkk nın çoğu fetö pisliğine bağlı, kamuflaj gösterileri Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasına sığınıp Türkiye Cumhuriyetini yok etmeye çalışırlar, Saygın değerli Türk Kardeşlerim bu chpkk lıların fetöcü terörist olduğunu bilmeyen var mı, çocuğa sorsan artık bu chpkk lıların pis terörist olduğunu söyler.
esas kılıçtaroğlunu8nn tutuklanması lazım fetö sözcülüğü yapan o
bu partiye terör örgütleri hakim dolayısıyla emperyal güçler başındaki dansözde her havaya göre oynuyor zaten 1900 yıllardan kalan hainlerin torunları dedeleri gibi hain hepsinin defteri dürülecek artık af yok soylu haklarından gelecek inşallah
Hic düsündünüz mü NEDEN yorumlara israrla Anarşist CHPKK = Aşagilik MAYMUNLAR diye yaziyorum Siz zannediyormusunuz Anarsist CHPKK Yahut HDPKK Domuzlar veya KÖPEK FETO ya hakaret olsun diye mi yaziyorum
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