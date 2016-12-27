Harekete geçmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Hanım, dünya liderlerinin eşlerine mektup gönderdi ve Suriye konusuna dikkat çekti: Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan,dünya liderlerinin eşlerine gönderdiğimektupta, Suriye için destek istedi.Mektubunda Suriye'deki gelişmelerianımsatan Erdoğan, "Suriye'dehepimizin gözleri önünde büyükbir insanlık dramı yaşanıyor. Buülkede geçtiğimiz 5 yılda 600 bindenfazla insan öldürüldü, 7 milyoninsan evinden oldu, 5 milyon insanülkesini terk etmek zorunda kaldı.Kimyasal silahların dahi kullanıldığıçatışmalarda, çocuklar, kadınlarve siviller katledildi. Yüreklerimizartık bu acıya dayanamıyor" ifadelerinikullandı. Uluslararası toplumungelişmelere karşı kayıtsızlığına dikkatiçeken Emine Hanım, şöyle devam etti:
Dünyanın gözü önünde tümbunlar yaşanırken, uluslararası toplumunbüründüğü sessizlik ve sergilediğikayıtsızlık, geçmişte Bosna'da, Ruanda'daolduğu gibi, insanlık tarihinekara bir leke olarak geçecektir.
Bir anne, bir kadın ve hepsindenöte bir insan olarak, Suriye'de yaşananbu dramı vicdanlarınıza arz ediyorum.Suriye için gözyaşı dökmekten dahafazlasını yapmak mecburiyetindeyiz.
Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksunbiçimde, ölümle baş başa bırakılankadın ve çocuklar için dünya kadınlarınıharekete geçmeye davet ediyorum.
Dünya kadınlarını, anne-babalarınıkaybeden, tek başlarına, kimsesiz,korunmasız bir şekilde kaldıkları şudünyada insanlığın vicdanına seslenençocukları duymaya, yıkıntılar arasındaevlatlarını arayan anne-babaların derdineçare olmaya çağırıyorum.
İnsan hak ve özgürlüklerine inananherkese ve her kuruma, en temel hakolan yaşam hakkının korunması içinharekete geçme çağrısı yapıyorum.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.