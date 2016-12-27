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Harekete geçmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Hanım, dünya liderlerinin eşlerine gönderdi ve konusuna dikkat çekti: Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum...

Harekete geçmeliyiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine gönderdiği ta, için destek istedi. Mektubunda Suriye'deki gelişmeleri anımsatan Erdoğan, "Suriye'de hepimizin gözleri önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu ülkede geçtiğimiz 5 yılda 600 binden fazla insan öldürüldü, 7 milyon insan evinden oldu, 5 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Kimyasal silahların dahi kullanıldığı çatışmalarda, çocuklar, kadınlar ve siviller katledildi. Yüreklerimiz artık bu acıya dayanamıyor" ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumun gelişmelere karşı kayıtsızlığına dikkati çeken Emine Hanım, şöyle devam etti:

Dünyanın gözü önünde tüm bunlar yaşanırken, uluslararası toplumun büründüğü sessizlik ve sergilediği kayıtsızlık, geçmişte Bosna'da, Ruanda'da olduğu gibi, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Bir anne, bir kadın ve hepsinden öte bir insan olarak, Suriye'de yaşanan bu dramı vicdanlarınıza arz ediyorum. Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetindeyiz.

Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan kadın ve çocuklar için dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum.

Dünya kadınlarını, anne-babalarını kaybeden, tek başlarına, kimsesiz, korunmasız bir şekilde kaldıkları şu dünyada insanlığın vicdanına seslenen çocukları duymaya, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan anne-babaların derdine çare olmaya çağırıyorum.

İnsan hak ve özgürlüklerine inanan herkese ve her kuruma, en temel hak olan yaşam hakkının korunması için harekete geçme çağrısı yapıyorum.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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