Gine Cumhurbaşkanı Külliye'de

Conde'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan atlı süvariler, konuk cumhurbaşkanına protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Conde'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Conde'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.





Conde, Muhafız Alayı Tören Kıtasını, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Conde, merdivenlerde Türkiye ve Gine bayrakları önünde el sıkışarak, gazetecilere poz verdi.





Erdoğan ve Conde, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Törende Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililerle yabancı heyet de hazır bulundu.





- SAYGI NÖBETİNİ ARTIK ÖZEL HAREKATÇILAR TUTMUYOR

Öte yandan, 15 Temmuz öncesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı askerler, 15 Temmuz sonrası ise özel harekatçı polislerin tuttuğu saygı nöbetini artık, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığında görev yapan polisler tutarken, polislerin ilk defa turkuaz renginde tören kıyafeti giymesi de dikkati çekti.