FETÖ'nün yargı ve polis kanadının 17/25 Aralık 2013 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin bakanları ile bazı bürokratlarını hedef alan darbe girişimine katılan çoğunluğu emniyet istihbaratta görevli 901 FETÖ'cü polis teşkilat kanundaki bir yasal boşluktan yararlanarak göreve geri dönüş yolu arıyor. 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun 83 ve 128'inci maddelerinin Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle o dönemde FETÖ'cü hakimlerin elinde bulunan Konya 2. İdare Mahkemesi aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusunda bulundular.
Anayasa Mahkemesi, söz konusu başvuruyu değerlendirerek, memuriyetten ihraç cezasının tüzük ile gerçekleştirilemeyeceği kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğu gerekçesiyle 13 Ocak 2016 tarihinde iptal başvurusunu yerinde bularak kabul etti. Yeni kanuni düzenleme yapılana kadar idareye kararın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıllık süre verdi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından yoğun mesai yaşayan İçişleri Bakanlığı personeli, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği ilgili kanun maddelerini yenilemek için henüz bir çalışmayı TBMM'ye gönderemedi.
İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, FETÖ'cü polislerin geri dönmemesi için yeni bir kanuni düzenleme hazırladı. Ancak söz konusu düzenlemenin 1 ay içinde Meclis'ten geçerek yasalaşması gerekiyor.
İŞTE O FETÖ'CÜLER
17/25 Aralık Hükümete karşı darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı, söz konusu operasyonlarda görev alan toplam 901 polisi ihraç ederken, 6 bine yakın polisin de görev yerini değiştirmişti. Operasyonlar sırasında kamuoyunun gündemine gelen ve daha sonra ihraç edilen polislerden bazıları şunlar: Mali Şube'den polis şefi Yakub Saygılı, Mali Şube Yardımcısı Kazım Aksoy, Mali Şube Teknik Takip Büro'nun başındaki emniyet amiri İbrahim Şener, Mali Şube Teknik Takip Büro'sunda görevli komiser Mustafa Demirhan, Teknik Büro'da baş komiser Arif İbiş, Organize Şube'den Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakalı.
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