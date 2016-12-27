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Emma da mutlu!

Emma da mutlu!
İstanbul'da özel bir firmada elektrik ustası olarak çalışan Hakan Zirifli (34), geçen Mart ayında iş için Ruanda'ya gitti. Emma Uwingeneye (24) ile tanıştı. İkili birbirlerine aşık oldu. 8 aylık arkadaşlığın ardından evlilik kararı alan çift, ilk düğünü geçen 6 Kasım'da Ruanda'da yaptı. Emma yapılan dini törenle Müslüman oldu ve Ela ismini aldı. Çift, ikinci düğünlerini de dün akşam Zonguldak'ta yaptı. , "Kısa sürede birbirimize aşık olduk. Evlenme teklifinde bulundum, kabul etti. Ailesinden istedim, onlar da uygun buldu. diye konuştu. Ela Zirifli ise "Bana gösterilen ilgiden memnunum. Hakan'ın ailesini sevdim." dedi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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