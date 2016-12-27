Emma da mutlu!

İstanbul'daözel bir firmada elektrikustası olarak çalışanHakan Zirifli (34),geçen Mart ayında işiçin Ruanda'ya gitti.Emma Uwingeneye(24) ile tanıştı. İkili birbirlerineaşık oldu.8 aylık arkadaşlığınardından evlilik kararıalan çift, ilk düğünügeçen 6 Kasım'da Ruanda'dayaptı. Emma yapılandini törenle Müslümanoldu ve Ela isminialdı. Çift, ikinci düğünlerinide dün akşamZonguldak'ta yaptı.Hakan Zirifli, "Kısasürede birbirimizeaşık olduk. Evlenmeteklifinde bulundum,kabul etti. Ailesindenistedim, onlarda uygun buldu. diyekonuştu. Ela Zirifli ise"Bana gösterilen ilgidenmemnunum. Hakan'ınailesini sevdim." dedi.
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