Direk öldürdü!

Korkunç kaza geçen cumartesi günü Ordu'da yaşandı. Efkan Büyük'ün kullandığı otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Feci kazada, sürücü yanı sıra araçta bulunan EsraBilkay, Hilal Yiğit ve SinaNur Günay yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İki gündür yoğun bakımda bulunan Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi SinaNur Günay, dün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Üniversite öğrencisi Hilal Yiğit'in de beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın organları bağışlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Sina Nur Güney cenazesi Perşembe İlçesi'ne bağlı Çerli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Hilal Yiğit'in cenazesinin bugün Fatsa İlçesi'ne bağlı Aslancami'de toprağa verileceği belirtildi.
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