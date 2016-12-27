Yol Durumu
  1. Denizden ceset çıktı
  2. Terör destekçisi belediye başkanı gözaltına alındı

Direk öldürdü!

4 arkadaşın içinde bulunduğu otomobil, sinyalizasyon direğine çarptı. Feci kazada Sina Nur Güney ve Hilal Yiğit, hayatını kaybetti

Direk öldürdü!
Korkunç kaza geçen cumartesi günü Ordu'da yaşandı. Efkan Büyük'ün kullandığı otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Feci kazada, sürücü yanı sıra araçta bulunan Esra Bilkay, Hilal Yiğit ve Sina Nur Günay yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İki gündür yoğun bakımda bulunan Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Sina Nur Günay, dün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI
Üniversite öğrencisi Hilal Yiğit'in de beyin ölümü gerçekleşti. Genç kızın organları bağışlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Sina Nur Güney cenazesi Perşembe İlçesi'ne bağlı Çerli Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Aynı kazada hayatını kaybeden Hilal Yiğit'in cenazesinin bugün Fatsa İlçesi'ne bağlı Aslancami'de toprağa verileceği belirtildi.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar