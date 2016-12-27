Denizden ceset çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta dün Kuruçeşme Park'ında temizlik yapan belediye işçileri denizde bir kişinin olduğunu görünce polise aradı. Bot ile sahile yanaşan ekipler, cesedi sahile çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin üzerinden Selim Tanrıverdi'ye ait kimlik çıktı. Cenaze, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.