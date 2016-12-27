Denizden ceset çıktı

İstanbul Beşiktaş'ta dün Kuruçeşme Park'ında temizlik yapan belediye işçileri denizde bir kişinin olduğunu görünce polise aradı. Bot ilesahile yanaşan ekipler, cesedi sahileçıkardı. Sağlık ekiplerince yapılankontrolde kişinin hayatını kaybettiğibelirlendi. Cesedin üzerinden SelimTanrıverdi'ye ait kimlik çıktı. Cenaze,yapılan incelemelerin ardından kesinölüm nedeninin araştırılması içinAdli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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