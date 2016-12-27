DEAŞik terörist

Yıllardır PKK, DHKP-C, MLKP gibi terör örgütlerinin adeta yuvası haline gelen ODTÜ'den DEAŞ'a da terörist gittiği anlaşıldı. 2014'te ODTÜ Fizik Bölümü'nden mezun olan Raşid Tuğral, aynı sene Finlandiya'nın Jyvaskyla Ünivesitesi'nde yüksek lisansa başladı. Burada DEAŞ ile tanışan Tuğral, 2 Ocak 2015'te Türkiye'yedöndü ve DEAŞ'a katılmadan önceAnkara'da ailesiyle vakit geçirdi. Sonrasında yaşadıkları, Tuğral'ın 25 Mart 2015'te Facebook'taki paylaşımında anlatıldı.
TAM BİR TERÖRİST OLMUŞTU
Mektuba göre; Tuğral, Şanlıurfa sınırında Tunus, Libya ve Suudi Arabistan'dan gelip DEAŞ'a katılmak isteyenlerle buluştu. Hep birlikte, yasa dışı yollarla Şanlıurfa sınırından Suriye'ye geçtiler. Uzun saçlı Afgan bir DEAŞ militanı, Tuğral'ı ve yeni tanıştığı arkadaşlarını sınırın diğer tarafında karşıladı ve büyük bir DEAŞ bayrağının yanından geçerek Tel Abyad'a götürdü. Tuğral, buradaki bir evde tanıştığı diğer teröristlerin her birinin farklı ülkelerden geldiklerini belirtti: "Biri Almanya'dan bir boksör, diğeri Bangladeşli makine mühendisiydi. Fransa'dacezaevinden çıkar çıkmaz DEAŞ'akatılan da vardı. Çin'den gelebilmek için15 bin doları gözden çıkaran da..." Birkaç gün sonra, Tuğral ve sekiz yeni DEAŞ'lı, terör örgütünün başkent ilan ettiği Rakka'ya giden bir minibüse bindi. İlk çatışmada, Tuğral'ın görevi, sağlık hizmet vermekti. Nisan 2015'te Tel Abyad'da terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'lilerle çatışırken yaralandı. Tedavi için Rakka'ya gitti. Tuğral, aynı yılın Mayıs ayında terör örgütünün Türkiye'den destekçisiAyşe Zevra Et-Türki ile evlendi. Terörörgütü DEAŞ'ın sosyal medya sayfalarınagöre Tuğral, Ağustos 2015'te Rakka'nınkuzeyinde bir başka terör örgütü YPG ileçatışırken öldü. Tuğral'ın babası Süleyman Tuğral, oğlunun ölüm haberini daha önce hiç görmediği gelininden aldığını söyledi. Gelin, Raşid Tuğral'ın öldüğünü ve Suriye'de toprağa verileceğini söyledi.
Raşid Tuğral, DEAŞ lideri el Bağdadi'nin hayranıydı. Bunu da sosyal medyada paylaştığı bu kareyle belirtmişti.
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