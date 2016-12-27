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'a 'da bir darbe daha!

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 'da terör örgütü 'a ait 158 hedef imha edildi, 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne El Babda bir darbe daha!

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın 126. gününde, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarınca, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle 'ın ele geçirilmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Çatışmalarda 2 muhalif şehit oldu, bir muhalif yaralandı, 13 DEAŞ'lı terörist ise etkisiz hale getirildi.

158 HEDEF İMHA EDİLDİ
Harekatta, hedef tespit vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a ait 158 hedef, ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındı. Teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir bölümü imha edildi, bir kısmı ise kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca yapılan atışlarla TSK unsurlarının ilerleyişine engel olan terör örgütü DEAŞ'a ait silah mevzileri baskı altında tutuldu.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince, harekatın başından bugüne, çoğu tuzaklanmış 2 bin 387 el yapımı patlayıcı ile 42 mayın etkisiz hale getirildi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 10:05
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Abuzer Abuzer

İşte bu etkisiz hale getirilen diyorlar.. Gebertilen köpek sayısı diye yazın ki hainler TÜRK ün ve TÜRKİYE nin gücünü anlasınlar.. Kaleminize sağlık...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 21:47
kolumbus kolumbus

birde su yunanlara bir gözdagi verin ki adalari bosaltsinlar yoksa sizi kimse kurtaramaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 27.12.2016 14:25
osman osman

Başlık çok güzel.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 27.12.2016 11:38
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