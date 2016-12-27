Erdoğan'dan kritik El Bab açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile ortak basın toplantısı düzenledi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İkili ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah ticaret hacmimizi 250 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi umuyoruz.
Gineli işadamlarının ülkemizde iş yapma arzusu bizleri çok mutlu etti. THY'nin ilk uçuşu 30 Ocak'ta gerçekleşecek. İlişkilerimiz daha da gelişecek.
15 Temmuz darbe girilşiminde ilk arayanlardan oldu. Gine FETÖ okullarını devretti hep birlikte bu terör örgütünü tarihin çöp sepetine atacağız.
AFRİKA İNSANININ KANINI DÖKENLER BİZE İNSANLIK DERSİ VERMEYE KALKIYOR
Biz Afrika'ya emperyalistlerin sömürgecilerin baktığı gibi bakmadık. 50-60 yıl öncesine kadar elmas, petrol için Afrika insanının kanını dökmekten çekinmeyenler bugün bize insanlık dersi vermeye kalkıyor. Batı başkentlerinin şık kaldırımları arkasında Afrikalı kardeşlerimin kanı vardır.
"EL BAB'I DÖRT BİR TARAFTAN KUŞATMIŞ DURUMDAYIZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan El Bab operasyonuyla ilgili, "DEAŞ terör örgütünü biz El Bab'da şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil" dedi. Erdoğan şöyle konuştu;
DAEŞ terör örgütünü El Bab'ta dört yandan kuşatmış durumdayız. Tabi koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü tutmuyorlar.
Çıktığımız bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil. Yani Rakka'dan geliyormuş, gelmiyormuş... Arkadaşlar bu olanların hepsi stratejidir. Bütün taktikler değerlendirilir ve ona göre de adımlar atılır.
"KOALİSYON GÜÇLERİ TERÖRE DESTEK VERİYOR"
Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var
"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"
Şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama artık geri dönemeyiz. Biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz. Yoksa Gaziantep'te 56 vatandaşım benim şehit olduğunda onun bedelini kim ödeyecek. Kilis'te 100'e yakın insan şehit olduğu zaman onun bedelini kim ödeyecek? O zaman 'devlet nerede, hükümet nerede' diyorlar. Bunlara bunu dedirtmemek için hükümet olarak, devlet için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz Gaziantep'i, Hatay'ı, Şanlıurfa'yı, Kilis'i güvenlik altına almamız lazım. Onun için bu adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Şu anda El Bab'da güvenlik güçlerimiz ÖSO ile beraber mücadeleyi sürdürüyor, sürdürmeye devam edeceğiz
"BİZ BUNA SICAK BAKMAYIZ"
Suriye'de ateşkes görüşmelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cenevre maalesef boş çıktı, kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda yaptığım görüşmede Sayın Putin, bize Astana'yı teklif etti, 'Buna nasıl bakarsınız' dedi. 'Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok' dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi, ama bu Astana Zirvesi'ne eğer terör örgütleri davet edilecek olursa, buna tabii ki biz sıcak bakmayız. Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor." şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
canımız yanıyor evet ama vatan için gelecek için gerekirse hepimiz ölmeye hazırız.hala bu gerçeği gördüğü halde sırf sayın erdoğan düşmanlığı için karşı çıkan zavallılar ve geri zekalılar Türk Milleti sizleri asla affetmeyecektir.biz büyük bir milletiz ve büyük bir devletiz.bunun bilincinde olmayan herkesin defolması gerekir.zaten bu karşı çıkanların hemen hepsi ya gizli kürtçü ya fetöcü hain yada zır cahillerdir.bunlarında Millet üzerinde hiç bir etkileri yoktur olamazda
hani ABD 62 tane koalisyon üyesi deaşla savaşmak için gelmişti incirlik bunun için açıldı ortada yoklar hepsi göz boyama yalanmış en büyük yalancı düzenbaz ABD kahpe de arkadan vuruyor demekki bu örgütleri kuran bunlarmış
REİS el bab ta deaşa halk büyük destek veriyor sonuçta hepsi lojistik anlamda destek veriyorlarsilahlı olan her kim varsa havadan büyük bozguna uğratılmalı.orada çok sivilin kalacağını zannetmiyorum.kalanlanda hepsi tetörist.surda cizrede nusaybinde yeterince göz yaşı döktük .mehmedime acımayanları sizde acımayın.Vurun bu iblisleri..ALLAH ardımcımız olsun
koalisyon gücleri kim....ABD-AB....bunlarin verdigi sözü tutmayacagin basindan belliydi---umarim TSK on a göre önlemini almistir...biz bu pisligi temizlmek zorundayiz...ileridede ona göre önlemimizi almak durumundayiz...Suriye rejiminin sindilerde halepi ele gecirdikten sonra istahinin kabarmasi normaldir,,,bu ayni Kasap önünde beklyeyen kedi misalidir..gercek olan Kedinin bakmaktan baska yapacagi is yoktur...is kasapta.
IBLIS VEBASI ABDingiltere ile yatan şaşi kalkar Eskiya Gaspci Haydut Soyguncu KUNDAKCI Bozguncu Kanlar döken KATIL ABD Kizilderililere verdikleri sözleri harfiyen tutmuslar ,yaptiklari antlasmalara harfiyen sadik kalmislar Ne kadar SAMIMI olduklarini ÖRNEKLERIYLE vereyim 1947 yilinda Franklin Roseveltin 77 Kongre üyesi önünde Okudugu Dört Özgürlük Söylevini Okuyun Ne söylemisler ne yapmislar. Kisinin ayinesidir isi Sözüne bakilmaz Atasözünüde hatirlatayim
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.