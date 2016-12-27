Erdoğan'dan kritik El Bab açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile ortak basın toplantısı düzenledi...



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İkili ilişkilerimizi geliştirmek için gayret gösteriyoruz. İnşallah ticaret hacmimizi 250 milyon dolar seviyesine yükseltmeyi umuyoruz.

Gineli işadamlarının ülkemizde iş yapma arzusu bizleri çok mutlu etti. THY'nin ilk uçuşu 30 Ocak'ta gerçekleşecek. İlişkilerimiz daha da gelişecek.

15 Temmuz darbe girilşiminde ilk arayanlardan oldu. Gine FETÖ okullarını devretti hep birlikte bu terör örgütünü tarihin çöp sepetine atacağız.

AFRİKA İNSANININ KANINI DÖKENLER BİZE İNSANLIK DERSİ VERMEYE KALKIYOR

Biz Afrika'ya emperyalistlerin sömürgecilerin baktığı gibi bakmadık. 50-60 yıl öncesine kadar elmas, petrol için Afrika insanının kanını dökmekten çekinmeyenler bugün bize insanlık dersi vermeye kalkıyor. Batı başkentlerinin şık kaldırımları arkasında Afrikalı kardeşlerimin kanı vardır.



"EL BAB'I DÖRT BİR TARAFTAN KUŞATMIŞ DURUMDAYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan El Bab operasyonuyla ilgili, "DEAŞ terör örgütünü biz El Bab'da şu anda dört bir taraftan kuşatmış vaziyetteyiz. Koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü maalesef tutmuyorlar. Verilen söz farklıydı ama şu anda farklı konumdalar. Öyle olsa da olmasa da biz şu anda yolumuza kararlı bir şekilde devam ediyoruz, devam edeceğiz. Çıkılan bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil" dedi. Erdoğan şöyle konuştu;



DAEŞ terör örgütünü El Bab'ta dört yandan kuşatmış durumdayız. Tabi koalisyon güçleri şu anda verdikleri sözü tutmuyorlar.

Çıktığımız bu yoldan geri dönmemiz mümkün değil. Yani Rakka'dan geliyormuş, gelmiyormuş... Arkadaşlar bu olanların hepsi stratejidir. Bütün taktikler değerlendirilir ve ona göre de adımlar atılır.

"KOALİSYON GÜÇLERİ TERÖRE DESTEK VERİYOR"

Koalisyon güçleri ne diyordu başından, 'DEAŞ terör örgütüne karşı bütün mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz' diyorlardı. Hatta bizi de DEAŞ'a destek vermekle suçluyorlardı. Şimdi hepsi ortadan kayboldu. Tam aksine terör örgütüne, DEAŞ da dahil olmak üzere, YPG, PYD bunlara destek veriyorlar. Çok açık, net ortada. Hepsinin tescilli olarak, bütün resimle, fotoğraflarıyla, video kayıtlarıyla elimizde belgeleri var

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

Şu anda biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Şehitlerimiz var, canımız acıyor ama artık geri dönemeyiz. Biz terörden arındırılmış güvenli bölge ilkesini tahakkuk ettireceğiz. Yoksa Gaziantep'te 56 vatandaşım benim şehit olduğunda onun bedelini kim ödeyecek. Kilis'te 100'e yakın insan şehit olduğu zaman onun bedelini kim ödeyecek? O zaman 'devlet nerede, hükümet nerede' diyorlar. Bunlara bunu dedirtmemek için hükümet olarak, devlet için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz Gaziantep'i, Hatay'ı, Şanlıurfa'yı, Kilis'i güvenlik altına almamız lazım. Onun için bu adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Şu anda El Bab'da güvenlik güçlerimiz ÖSO ile beraber mücadeleyi sürdürüyor, sürdürmeye devam edeceğiz



"BİZ BUNA SICAK BAKMAYIZ"

Suriye'de ateşkes görüşmelerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cenevre maalesef boş çıktı, kaç toplantı yapıldıysa hiçbir netice alınmadı ve sonunda yaptığım görüşmede Sayın Putin, bize Astana'yı teklif etti, 'Buna nasıl bakarsınız' dedi. 'Bizim açımızdan herhangi bir sıkıntı yok' dedik. Bu bölgeye komşu ülkelerin katılımıyla yapılacak bir Astana Zirvesi, ama bu Astana Zirvesi'ne eğer terör örgütleri davet edilecek olursa, buna tabii ki biz sıcak bakmayız. Şu anda bu işler dışişleri bakanları seviyesinde yürütülüyor." şeklinde konuştu.