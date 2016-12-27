Cankurtaran

Kabin memuru, yerden metrelerce yükseklikte bir bebeğin hayatını kurtardı. Olay, 16 Aralık'ta İstanbulŞırnak seferini yapan THY uçağında yaşandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra yolculardan Buket Akkuş, 1.5 aylık bebeği Belinay Beliz'i emzirmeye başladı. Bu sırada bebek fenalaştı. Paniğe kapılan anne, yardım çağırdı. Anne Akkuş, bebeğini KabinAmiri Serhat Tokat'a uzattı. Bebeği kontrol eden Tokat, emzirme sırasında çocuğun soluk borusunun tıkandığını anladı. Yapılan anonssonucunda uçakta doktorolmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine kabin memuru Tokat, nefes alamayan bebeğe acil müdahale kararı aldı. Kabin memuru, Heimlich manevrası olarak tabir edilen yöntemle bebeğin sırtına vurarak hayata dönmesini sağladı. Yaptığı ilk yardımla minik bebeğin hayatını kurtaran Tokat, yolculardan büyük alkış aldı. 8 yıldan beri THY'de görev yaptığını ve her yıl düzenli olarak ilk yardım eğitimi aldığını ifade eden kabin amiri Serhat Tokat, bir bebeği hayatını kurtarmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu açıkladı. Kahraman kabin memuru Tokat, o anları şu sözlerle anlattı: Maalesefuçakta doktor yoktu. Ben de annesinden izin alarak kaptanımızın bilgisi dahilinde önce bebeğin ağız içi kontrolünü yaptım. Ardından hemen ters çevirerek Heimlich pozisyonu aldım. Bebeğinsırtına hızlı şekilde vuruşyaptım. 3-4 vuruştansonra bebeğin ağzındansıvılar gelmeye başladım. Son bir kez daha vurunca bebeğin kendine geldiğini gözlemledim. eğitimleri aldığım için kendimle gurur duydum."
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