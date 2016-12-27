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Cankurtaran

uçağında 1.5 aylık bebeğin soluk borusu tıkandı. Acil müdahale kararı alan Serhat Tokat ise nefes alamayan çocuğun hayatını kurtardı...

Cankurtaran
Kabin memuru, yerden metrelerce yükseklikte bir bebeğin hayatını kurtardı. Olay, 16 Aralık'ta İstanbulŞırnak seferini yapan uçağında yaşandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra yolculardan Buket Akkuş, 1.5 aylık bebeği Belinay Beliz'i emzirmeye başladı. Bu sırada fenalaştı. Paniğe kapılan anne, yardım çağırdı. Anne Akkuş, bebeğini Kabin Amiri Serhat Tokat'a uzattı. Bebeği kontrol eden Tokat, emzirme sırasında çocuğun soluk borusunun tıkandığını anladı. Yapılan anons sonucunda uçakta doktor olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine Tokat, nefes alamayan bebeğe acil müdahale kararı aldı. Kabin memuru, Heimlich manevrası olarak tabir edilen yöntemle bebeğin sırtına vurarak hayata dönmesini sağladı. Yaptığı la minik bebeğin hayatını kurtaran Tokat, yolculardan büyük alkış aldı. 8 yıldan beri THY'de görev yaptığını ve her yıl düzenli olarak ilk yardım eğitimi aldığını ifade eden kabin amiri Serhat Tokat, bir bebeği hayatını kurtarmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu açıkladı. Kahraman kabin memuru Tokat, o anları şu sözlerle anlattı: Maalesef uçakta doktor yoktu. Ben de annesinden izin alarak kaptanımızın bilgisi dahilinde önce bebeğin ağız içi kontrolünü yaptım. Ardından hemen ters çevirerek Heimlich pozisyonu aldım. Bebeğin sırtına hızlı şekilde vuruş yaptım. 3-4 vuruştan sonra bebeğin ağzından sıvılar gelmeye başladım. Son bir kez daha vurunca bebeğin kendine geldiğini gözlemledim. eğitimleri aldığım için kendimle gurur duydum."
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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