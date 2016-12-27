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yükseliyor

İstanbul’un siluetini bozan Çamlıca’daki antenler için geri sayım başladı. 365 metre yükseklikteki ’nin inşaatı da hız kazandı. Kule bittiğinde, İstanbul’un en özel seyir terasına sahip olacak...

Çamlıca Kulesi yükseliyor
İstanbul'un siluetini bozan Çamlıca'daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatına Mart 2016'da başlandı. Toplam 365 metre yüksekliği sahip olacak kulenin 95 metresi tamamlandı. Büyük Çamlıca tepesinde görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan mevcut anten direkleri kaldırılarak sayısal yayına geçiş sürecini sağlamak amacıyla yapılan kulenin son görüntüsü fotoğraflandı. Seyir terası, kafeler ve restoranların olacağı kulenin inşaatının 2018'de tamamlanacağı açıklandı.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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