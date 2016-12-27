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Bir avuç

Manken , 6 yıl önce sevgilisi İbrahim Tokgöz’e ait evin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Soruşturmayı sürdüren savcılığın, Tokgöz’ün avuç içi iziyle olayı aydınlatmaya çalıştığı belirtildi

Bir avuç delil
Antalya'da bir deri firmasında mankenlik yapan , 24 Temmuz 2010 yılında sevgilisi İbrahim Tokgöz'ün evine gitti. Fener Mahallesi'nde beşinci katta bulunan evin beşinci katından düşüp yaşamını yitirdi. Çağlayan'a yapılan otopside kanında 0.74 promil alkol tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim Tokgöz, Çağlayan'ın kendisini kıskandığı için intihar ettiğini söyledi. Ardından salıverildi. Ancak savcılık, olayla ilgili incelemelerine devam etti. Genç kızın ölümünden tam 3 yıl sonra savcılık, Çağlayan'ın intihar etmediğini, balkondan atıldığını belirledi. Tokgöz hakkında 'kasten adam öldürme', üst dairede oturan arkadaşı Murat Ergüç hakkında ise 'adam öldürmeye yardım etme' suçundan dava açılıp ömür boyu hapis cezası istendi. 16 Aralık 2016'da Antalya 2'nci Ağır Ceza si'ndeki duruşmaya katılan Tokgöz, şunları söyledi: "Olay gecesi alkol aldık. Saat 04.30'da Burcu, Murat Ergüç ve ben bardan ayrıldık. Eve geldik. Murat üst kattaki evine gitti. Çok alkol aldığım için koltukta uyudum. Burcu ise telefonda sürekli biriyle konuşuyordu. Kiminle konuştuğuna baktığımda benim telefonumla Merve isimli arkadaşımla konuştuğunu gördüm. Telefonu aldım daha sonra 'Kendimi atarım' şeklinde sözler söyledi. Ardından bir ses geldi. Balkona çıktım. Burcu'nun kendisini attığını gördüm. Daha sonra durumu Murat'a söyledim." Sanığın söylediklerinin ardından mahkeme Tokgöz'ün tutuklanmasına karar verdi. Öte yandan savcılık İbrahim Tokgöz'ün avuç içi izinin alınmasını istedi. Tokgöz'den alınan avuç içi izi, üst kattaki Murat Ergüç'ün daire kapısındaki avuç içi izi ile karşılaştırılacak. Avuç içi izinin Tokgöz'e mi yoksa Burcu Çağlayan'a mı ait olduğu belirlenecek.

Erdoğan ÖZTÜRK
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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