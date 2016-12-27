Bir avuç delil

Manken Burcu Çağlayan, 6 yıl önce sevgilisi İbrahim Tokgöz’e ait evin balkonundan düşüp yaşamını yitirdi. Soruşturmayı sürdüren savcılığın, Tokgöz’ün avuç içi iziyle olayı aydınlatmaya çalıştığı belirtildi
Antalya'da bir deri firmasında mankenlik yapan Burcu Çağlayan, 24 Temmuz 2010 yılında sevgilisi İbrahim Tokgöz'ün evine gitti. Fener Mahallesi'ndebeşinci katta bulunan evinbeşinci katından düşüp yaşamını yitirdi. Çağlayan'a yapılan otopside kanında 0.74 promil alkol tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İbrahim Tokgöz, Çağlayan'ın kendisini kıskandığı için intihar ettiğini söyledi. Ardından salıverildi. Ancak savcılık, olayla ilgili incelemelerine devam etti. Genç kızın ölümündentam 3 yıl sonra savcılık, Çağlayan'ınintihar etmediğini, balkondan atıldığınıbelirledi. Tokgöz hakkında 'kasten adam öldürme', üst dairede oturan arkadaşı Murat Ergüç hakkında ise 'adam öldürmeye yardım etme' suçundan dava açılıp ömür boyu hapis cezası istendi. 16 Aralık 2016'da Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Tokgöz, şunları söyledi: "Olay gecesi alkol aldık. Saat 04.30'da Burcu, Murat Ergüç ve ben bardan ayrıldık. Eve geldik. Murat üst kattaki evine gitti. Çok alkol aldığım için koltukta uyudum. Burcu ise telefonda sürekli biriyle konuşuyordu. Kiminle konuştuğuna baktığımda benim telefonumla Merve isimli arkadaşımla konuştuğunu gördüm. Telefonu aldım daha sonra 'Kendimi atarım' şeklinde sözler söyledi. Ardından bir ses geldi. Balkona çıktım. Burcu'nun kendisini attığını gördüm. Daha sonra durumu Murat'a söyledim." Sanığın söylediklerinin ardındanmahkeme Tokgöz'ün tutuklanmasınakarar verdi. Öte yandan savcılık İbrahim Tokgöz'ün avuç içi izinin alınmasını istedi. Tokgöz'den alınan avuç içi izi, üst kattaki Murat Ergüç'ün daire kapısındaki avuç içi izi ile karşılaştırılacak. Avuç içi izinin Tokgöz'e mi yoksa Burcu Çağlayan'a mı ait olduğu belirlenecek.
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