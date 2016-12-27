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Başbakanlıktan yle ilgili genelge

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzaladığı genelge ile nin verilmesi ve şehit yakınlarına yapılacak yardımlar nın koordinasyonu ile olacak.

Başbakanlıktan şehit isimleriyle ilgili genelge

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 15 Temmuz Darbe Girişimi, terörle mücadele ve ülke savunmasında şehit olanların isimleri nın koordinasyonunda mahalle, meydan ve benzeri yerlere verilebilecek. Şehit yakınlarına yapılacak yardımlar da yine bakanlığın koordinasyonunda yürütülebilecek.

15 TEMMUZ SONRASI ARTTI
Şehitlerin isimleri parklara, köprülere, okullara, yeni açılan bir çok yere verilmeye başlandı. Hatta 15 Temmuz gecesinde Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında şehit düşen Ömer Halisdemir'in ailesi bir süre önce oğullarının ismi ve fotoğrafını izinsiz kullananlar hakkında yasal yollara başvurucaklarını açıklamıştı. Karışıklığın önüne geçmek, hepsini tek bir çatı altında toplamak için Başbakan Binali Yıldırım talimat verdi.

İSTEDİKLERİ YERE İSİM VERİLEMEYECEK
Yıldırım'ın imzaladığı genelgeye göre kurumlar istediklere yere şehitlerin ismini veremeyecek. Genelgede, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak, havalimanı, park, askeri birlik, karakol ve benzeri yerlere şehitlerin isimlerinin verildiğine dikkat çekildi. Bundan sonra isimlerinin verilmesiyle ilgili işlemlerin Aile Bakanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirileceği belirtildi.

TERÖRLE MÜCADELE DE KAPSAMDA
Genelge, sadece 15 Temmuz Darbe girişiminde şehit olanları kapsamıyor, terörle mücadele ve ülke savunmasında şehit olanlar da bu kapsama alındı. Üstelik genelge ile şehit yakınlarına yapılan yardımlar da bakanlığın koordinasyonuna alındı. (Habertürk TV)
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  • 27 Aralık 2016, Salı 14:03
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