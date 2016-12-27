Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, Kurtulmuş'a, saatlerin yeniden geri alınıp alınmayacağı soruldu. Kurtulmuş bu soruyu, ''Öyle bir çalışmamız yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok.'' şeklinde yanıtladı.



TASARRUF SAĞLANACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye, artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalarak, sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yılda yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlayacak. Bu oran özel sektörün kullandığı 08.30-17.30 yada 09.00-18.00 saatleri arası mesailer dikkate alındığında 2,5 milyar TL'ye ulaşabilecek. Sürekli yaz saati uygulamasına dayanaklık eden akademik çalışmaya göre yaz saati uygulaması sabit kaldığında, toplam elektrik tüketiminde yüzde 1,32 yani 2,3 TWh tasarruf sağlanabiliyor. Bu tasarrufun tüketici maliyeti karşılığı ise 977 milyon TL olarak hesaplanıyor.