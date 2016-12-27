Yol Durumu
  1. 75 askere üçer kez ağırlaştırılmış müebbet
  2. Şırnak'ta askeri hareketlilik

Bakanlar Kurulu'ndan açıklaması

, uygulamasının yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceği hakkında sorulan soruya net yanıt verdi.

Bakanlar Kurulundan yaz saati açıklaması

, Bakanlar Kurulu toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, Kurtulmuş'a, saatlerin yeniden geri alınıp alınmayacağı soruldu. Kurtulmuş bu soruyu, ''Öyle bir çalışmamız yok, geriye alma gibi bir niyetimiz yok.'' şeklinde yanıtladı.

TASARRUF SAĞLANACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye, artık yıl boyunca uygulamasında kalarak, sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yılda yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlayacak. Bu oran özel sektörün kullandığı 08.30-17.30 yada 09.00-18.00 saatleri arası mesailer dikkate alındığında 2,5 milyar TL'ye ulaşabilecek. Sürekli yaz saati uygulamasına dayanaklık eden akademik çalışmaya göre yaz saati uygulaması sabit kaldığında, toplam elektrik tüketiminde yüzde 1,32 yani 2,3 TWh tasarruf sağlanabiliyor. Bu tasarrufun tüketici maliyeti karşılığı ise 977 milyon TL olarak hesaplanıyor.
Etiketler: ,
  • 27 Aralık 2016, Salı 15:34
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
Mehmet Mehmet

ilgisi yok... hesap yapanlar hatalı sonuç buldu bence.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.12.2016 00:39
Mehmet Ceyhun Mehmet Ceyhun

o hesaplamanın yanlış olma ihtimali çok yüksek. ısrarcı olunması da saçmalık ! kamuda saat 8'de ısıtma, aydınlatma nedeniyle maliyetin yüksek çıkması gerekir... kim yapmış ki bu hesabı ?

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.12.2016 22:43
temel temel

tabi biraz dunya ile aramiz da fark fazla oldu da aslin da sadece biz degil butun dunya da sabit olacak ileri geri yerine sabit olacak cocuklar kisin sorun olursa 1 saat gec baslar okula sorun biter

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 20:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar