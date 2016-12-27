Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, Ankara'nın kurtuluşun ana karargahı, bağımsızlığın karar ve kader noktası, kara talihi yenen tarihi bir başkent olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal'in arkadaşlarıyla, 22 Aralık 1919 günü Sivas'ta başlayan yorucu, yıpratıcı ve İzmir'e kadar uzayacak kutlu bir yolculuğa çıktığını ifade eden Bahçeli, Milli Mücadele kahramanları için bu yolculuğun en kilit noktası ve kritik kavşağının 27 Aralık 1919'ta Ankara'ya gelmeleri olduğunu belirtti.

Devlet Bahçeli, yalnızca üç otomobillik bir kafileyle Ankara'ya kavuşan Gazi Mustafa Kemal ve heyetini Ankaralının bağrına bastığını, seymenlerin baş tacı yaptığını ifade etti.

Ankara'nın hem varış merkezi hem de hareket mihveri olduğunu belirten, Bahçeli şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin hamuru Ankara'da yoğruldu, azim ve irade Ankara'da doğruldu. O yıllarda Ankara, harap ve bitap halde olmasına rağmen Türk milletinin haklı davasına sahip çıktı, ehl-i saliplere dünyayı zindan etti. 97 yıl önce Ankara'da yanan istiklal meşalesi, parlayan Türk kudreti, ayağa kalkan millet iffeti, yurdumuzu düşman postallarından temizledi.

Zulmün topu varmış, ne çıkar, zalimin oyunu çokmuş, ne gam. Ankara milletin önüne düştü, millet Ankara'yla dirildi ve bir destan yazıldı. Bu destanımıza kara çalmak istiyorlar. Bu destanımızı ucuza kapatıp kelepir fiyatına devretmek hevesindeler ama nafile, millet eğilmeyecek. Ezelden beridir hür yaşadık, hiçbir çılgın varlığımıza zincir vuramadı. Kükreyip bendimizi aştık, dağları yırtıp enginlere sığmayıp taştık. Gerekirse siper edip durduracağız hayasız akını. Gerekirse tek dişli canavara son neferimize kadar direneceğiz ve incitmeyeceğiz atamızı. Bastığımız yerleri toprak deyip geçmeyeceğiz. Hep düşüneceğiz kefensiz yatanları, dünyaları alsak da vermeyeceğiz bu cennet vatanı. Şanlı hilalimiz, şafaklar gibi dalgalanmayı sürdürecek. Uğruna dökülen kanlarımızın hepsi helal olacak. Türkiye ve Türk milleti var olacak."

Mesajında, merhum şair Mehmet Akif Ersoy'un ruhunun müsterih olması da dileğini de ileten Bahçeli, "Allah'ın izniyle bir daha İstiklal Marşı yazılmayacak. Yazalım diyenleri tarih boğazlayacak. Vefatının 80. seneidevriyesinde merhum Akif'i rahmetle, hasretle ve hürmetle yad ediyor ve diyorum ki, Türk milleti korkmuyor, korkmayacak. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, aziz şehitlerimize ve tüm kurucu kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene." ifadelerine yer verdi.