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Artık ‘Battal’ değil

MR cihazına sığmayan 170 kiloluk mühendis , ya karar verdi. Diyetle 1 yılda 84 kilo verdi.

Artık ‘Battal’ değil
İzmirli mühendis Battal Murat Öztürk, babası için bir tanı merkezine MR randevusu almaya gitti. Görevlinin Öztürk'ü hasta zannedip, "Bu kiloyla MR cihazına sığamazsınız" demesi genç mühendisin hayatını değiştirdi. Bir an önce sağlıklı bir şekilde k için arayışlara başladı. Diyetisyene başvurdu. Öztürk, 1 yılın sonunda 84 kilo vererek, 170 kilodan 86 kiloya düştü. Adeta yeniden doğan mühendis şunları söyledi: "Kilo problemi yaşayan herkes gibi, bir gün mutlaka kilonun yan etkilerini göreceğimi biliyordum. Fakat bir türlü pazartesi başladığım programlar salı gününü görmüyordu. Beynimdeki iki adet olumsuz düşünceyi yenemiyordum. Birincisi yemek yeme, ikincisi ise hareket etmeme. İki unsur kilo vermemde beni tetikleyen unsurlar oldu. Birincisi rahmetli babam için MR randevusu almaya gittiğim zaman danışmadaki beyefendi randevuyu kendim için aldığımı düşünerek kaç kilo olduğumu sorması oldu. İkincisi ise bir tanıdığımın MR cihazına kiloları nedeniyle girememesi ve ardından yaşamını yitirmesi hayatımın dönüm noktası oldu ve ya karar verdim"
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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