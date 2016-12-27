Artık ‘Battal’ değil

İzmirli mühendis Battal MuratÖztürk, babası için bir tanı merkezineMR randevusu almaya gitti.Görevlinin Öztürk'ü hasta zannedip,"Bu kiloyla MR cihazına sığamazsınız"demesi genç mühendisinhayatını değiştirdi. Bir an önce sağlıklıbir şekilde kilo vermek için arayışlarabaşladı. Diyetisyene başvurdu.Öztürk, 1 yılın sonunda 84 kilovererek, 170 kilodan 86 kiloyadüştü. Adeta yeniden doğan mühendisşunları söyledi: "Kilo problemiyaşayan herkes gibi, bir gün mutlakakilonun yan etkilerini göreceğimibiliyordum. Fakat bir türlü pazartesibaşladığım programlar salı gününügörmüyordu. Beynimdeki iki adetolumsuz düşünceyi yenemiyordum.Birincisi yemek yeme, ikincisi isehareket etmeme. İki unsur kilo vermemdebeni tetikleyen unsurlar oldu.Birincisi rahmetli babam için MR randevusualmaya gittiğim zaman danışmadakibeyefendi randevuyu kendimiçin aldığımı düşünerek kaç kilo olduğumusorması oldu. İkincisi ise birtanıdığımın MR cihazına kiloları nedeniylegirememesi ve ardından yaşamınıyitirmesi hayatımın dönüm noktasıoldu ve zayıflamaya karar verdim"
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