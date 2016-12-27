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'da ne ateş açıldı

'nın Konyaaltı İlçesi'nde cezaevinden firar eden cinayet zanlısı A.Ç., kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. Olayda, bir uzman çavuş ayağından yaralandı.

Antalyada jandarma ekibine ateş açıldı

Olay, saat 18.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Çakırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cinayet suçundan tutuklu bulunduğu Denizli D Tipi Cezaevi'nden firar eden A.Ç.'nin ormanlık alanda saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüpheli A.Ç., jandarmaya ateş açtı. Uzman çavuş Hakan S. ayağından yaralanırken, ekiplerin de anında karşılık vermesi üzerine şüpheli kaçtı, Hakan S., bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve Özel Harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, kontrol noktası oluşturarak şüpheli kişi ve araçlar üzerinde uygulama başlattı. Kahverengi şapka, mont ve mavi kot pantolon giyen 1.70 boylarındaki A.Ç.'nin arandığı belirtildi.

SALDIRININ TERÖRLE İLGİSİ YOK
Valiliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, olayın terör saldırısıyla ilgisi olmadığı belirtildi. Yetkililer yaptıkları açıklamada, Denizli Cezaevi'nden firar eden cinayet zanlısının yakalanmamak için jandarma ekiplerine ateş açtığı kaydedildi. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 19:01
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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VATANDAS VATANDAS

PKK ANTALYA YA YERLEŞMİŞ OLABİLİR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 27.12.2016 19:17
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