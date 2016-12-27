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'da eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

i kötü yönde etkilemek ve sansasyonel nitelikli eylem yapma amacıyla 'ya gelen terör örgütü üyesi ile ona yardım ve yataklıkta bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Eylem hazırlığındaki terörist O.Ç. yakalandı!

'da, i olumsuz yönde etkiliyecek eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü üyesi ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü /KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA'YA GELDİ
Çalışmalar kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, "Dirij" kod adlı H.D'nin Antalya'ya geldiği belirlendi.

H.D VE O.Ç TUTUKLANDI
Antalya'ya turizmi olumsuz yönde etkileyecek sansasyonel nitelikli eylem yapma amacıyla geldiği konusunda bilgiler elde edilen H.D. ile ona yardım ve yataklıkta bulunduğu öne sürülen O.Ç. gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt kapsamında faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 16:39
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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VATANSEVER VATANSEVER

isminin bas harfleri zaten ne mal oldugunu anlatmis O,C !!!

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evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 00:29
VATANDAS VATANDAS

şerefsiz haysiyetsizler. en ağır cezayı verin çıkamasınlar içerden.

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evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 23:55
Ramba Samba Ramba Samba

Terörist HDPKK DOMUZLARININ gayrimeşru O.Çocuklari

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evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 20:29
OFLU BABA OFLU BABA

O.C. ISMI CUK DIYE OTURMUS

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evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 18:50
Adnan Adnan

Bu alçağa yardım ve yataklık yapanın ne olduğu ismi ve soy adında belli,o.ç.bu şerefsiz muhtemelen antalyada kalıyor,ya esnaf,yada öğrenci veya memur kılığında bütün çevresindekiler bu şerefsizin ne olduğunu biliyor,çevresindekiler çok iyi araştırmalı başka masum canlar yanmasın.Oyunu bunların kuralına göre oynamak lazım.

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evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 18:20
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