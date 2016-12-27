Antalya'da, turizmi olumsuz yönde etkiliyecek eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü üyesi ile ona yardım ettiği ileri sürülen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
ANTALYA'YA GELDİ
Çalışmalar kapsamında Şırnak'ın Cizre ilçesinde bölücü terör örgütünün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, "Dirij" kod adlı H.D'nin Antalya'ya geldiği belirlendi.
H.D VE O.Ç TUTUKLANDI
Antalya'ya turizmi olumsuz yönde etkileyecek sansasyonel nitelikli eylem yapma amacıyla geldiği konusunda bilgiler elde edilen H.D. ile ona yardım ve yataklıkta bulunduğu öne sürülen O.Ç. gözaltına alındı.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt kapsamında faaliyetlerde bulunmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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isminin bas harfleri zaten ne mal oldugunu anlatmis O,C !!!
şerefsiz haysiyetsizler. en ağır cezayı verin çıkamasınlar içerden.
Terörist HDPKK DOMUZLARININ gayrimeşru O.Çocuklari
O.C. ISMI CUK DIYE OTURMUS
Bu alçağa yardım ve yataklık yapanın ne olduğu ismi ve soy adında belli,o.ç.bu şerefsiz muhtemelen antalyada kalıyor,ya esnaf,yada öğrenci veya memur kılığında bütün çevresindekiler bu şerefsizin ne olduğunu biliyor,çevresindekiler çok iyi araştırmalı başka masum canlar yanmasın.Oyunu bunların kuralına göre oynamak lazım.
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