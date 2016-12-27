Türkiye, Rusya ve Suriyeli muhaliflerin Ankara'da Suriye'de ateşkes konusunda görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
RIA'nın ismini vermediği diplomatik bir kaynak, Rus ve Türk askeri temsilcilerinin Suriye muhalefetiyle, Suriye'nin bütününde ateşkes sağlanması için Ankara'da görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye hükümetinin muhalefetle görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu bildirdi.
Reuters'ın haberine göre Lavrov, görüşmelerin nerede yapıldığına dair detay vermedi.
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Bu toplantı sorunu çözer
rusya suriyenin 1 numaralı müttefiki bizde onları ankarada ağırlıyoruz yani esed le aynı masadayız
İnşallah görüşmeler olur da Süriyede insanlar ölmez.
Sadece Bab değil Afrin ve Münbiç tamamen pyd teröristlerinden temizlenmeli ve ondan sonra güvenli bölge denile bilir ve buralardan sonra Rakga temizlenmeli ve TSK suriye huzura kavuşanakadar kalmalı süre ve zaman ne kadar olursa olsun
Herkesin seçime katılacağı demokratik seçimlerin olacağı ve bölünmeyen hiç bir terör örgütünü barındırmayacak bir Suriye olsun.Ayrıca Türkiye ,Rusya,ve İranın barış gücü gibi görev yapıp Suriyeyi normalleştrimesi ve belli bir süre yönetimde söz sahibi olması gerekir.
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