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'da kritik

'da Türkiye, Rusya ve Suriyeli muhaliflerin katıldığı Suriye'ye ilişkin bir toplantı düzenlendiği öğrenildi.

Ankarada kritik Suriye zirvesi

Türkiye, Rusya ve Suriyeli muhaliflerin 'da Suriye'de ateşkes konusunda görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

RIA'nın ismini vermediği diplomatik bir kaynak, Rus ve Türk askeri temsilcilerinin Suriye muhalefetiyle, Suriye'nin bütününde ateşkes sağlanması için Ankara'da görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye hükümetinin muhalefetle görüşmeler gerçekleştirmekte olduğunu bildirdi.

Reuters'ın haberine göre Lavrov, görüşmelerin nerede yapıldığına dair detay vermedi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı 13:28
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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avcı avcı

Bu toplantı sorunu çözer

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evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 01:08
ne gerek ne gerek

rusya suriyenin 1 numaralı müttefiki bizde onları ankarada ağırlıyoruz yani esed le aynı masadayız

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evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 23:06
Tahin Tahin

İnşallah görüşmeler olur da Süriyede insanlar ölmez.

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evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 22:45
ali ali

Sadece Bab değil Afrin ve Münbiç tamamen pyd teröristlerinden temizlenmeli ve ondan sonra güvenli bölge denile bilir ve buralardan sonra Rakga temizlenmeli ve TSK suriye huzura kavuşanakadar kalmalı süre ve zaman ne kadar olursa olsun

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evet1
hayır0
cevapla 27.12.2016 20:06
Alp Alp

Herkesin seçime katılacağı demokratik seçimlerin olacağı ve bölünmeyen hiç bir terör örgütünü barındırmayacak bir Suriye olsun.Ayrıca Türkiye ,Rusya,ve İranın barış gücü gibi görev yapıp Suriyeyi normalleştrimesi ve belli bir süre yönetimde söz sahibi olması gerekir.

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evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 18:08
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