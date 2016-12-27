Anayasa teklifinin 3. maddesi geçti

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin, milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesini öngören 3. maddesi kabul edildi.
Yeni anayasa için bir araya gelen Yıldırım ile Bahçeli'nin görüşmesinden önemli detaylar
Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, komisyonda görüşülen ancak AK Parti içinden de gelen itirazlar üzerine anayasa teklifindeki bazı maddelerin değişmesi yönünde anlaşmaya vardı.
Liderlerin yaptığı görüşmede 'Yedek Milletvekilliği'ne ilişkin maddede değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldı. Buna göre 'Yedek Milletvekili' ifadesi çıkarılacak. Ancak uygulamadan vazgeçilmeyecek.
CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
Görüşmedeki diğer görüşme maddesi de cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiydi. Bu başlık altında 3 maddenin ele alındığı belirtildi.
YEDEK VEKİLLİK
Anayasa değişikliği teklifinde yer alan 'yedek milletvekiliği' ifadesindeki 'yedek' ifadesinin kaldırılacağı belirtiliyor. Maddenin tamamının anayasa değişiklik teklifinden düşürülüp düşürülmeyeceği tartışılıyordu. Ancak dünkü görüşmede 'yedek' ifadesinin kaldırılacağı ancak sistemin korunacağı, adının milletvekili olacağı belirtildi. AK Parti ve MHP tarafından yapılacak görüşmelerde konuya tam netlik kazandırılacağı ifade ediliyor.
DOĞUŞTAN TÜRK İFADESİ
Kritik görüşmede masaya yatırılan bir diğer madde de cumhurbaşkanı seçilecek kişide aranan nitelikler arasında yer alan 'Doğuştan Türk' ifadesinin kaldırılması oldu. Mevcut anayasadaki ifade korunacak, cumhurbaşkanı seçilecek kişinin Türk vatandaşı olması yeterli olacak.
HSYK'NIN YAPISI
Görüşmede, HSYK'da adli yargıdan gelenlerin sayısında da artabileceği belirtildi.
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18 yaşinda milletvekili olacak sokakdaki 18 yaşındakilere polis zor başediyor milletvekili olursa polisin hali duman
şerefsiz chpkk lılar Türkiye anayasası çalışmalarında dhk-piç lerini savunuyor, pislik chpkk lılar şerefsizler.
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