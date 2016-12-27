Anayasa teklifinin 3. maddesi geçti

TBMM Anayasa Komisyonunda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin, milletvekili seçilebilme yaşının 25'ten 18'e indirilmesini öngören 3. maddesi kabul edildi.



Yeni anayasa için bir araya gelen Yıldırım ile Bahçeli'nin görüşmesinden önemli detaylar

Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli, komisyonda görüşülen ancak AK Parti içinden de gelen itirazlar üzerine anayasa teklifindeki bazı maddelerin değişmesi yönünde anlaşmaya vardı.

Liderlerin yaptığı görüşmede 'Yedek Milletvekilliği'ne ilişkin maddede değişiklik yapılması konusunda mutabakata varıldı. Buna göre 'Yedek Milletvekili' ifadesi çıkarılacak. Ancak uygulamadan vazgeçilmeyecek.



CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

Görüşmedeki diğer görüşme maddesi de cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifiydi. Bu başlık altında 3 maddenin ele alındığı belirtildi.

YEDEK VEKİLLİK

Anayasa değişikliği teklifinde yer alan 'yedek milletvekiliği' ifadesindeki 'yedek' ifadesinin kaldırılacağı belirtiliyor. Maddenin tamamının anayasa değişiklik teklifinden düşürülüp düşürülmeyeceği tartışılıyordu. Ancak dünkü görüşmede 'yedek' ifadesinin kaldırılacağı ancak sistemin korunacağı, adının milletvekili olacağı belirtildi. AK Parti ve MHP tarafından yapılacak görüşmelerde konuya tam netlik kazandırılacağı ifade ediliyor.

DOĞUŞTAN TÜRK İFADESİ

Kritik görüşmede masaya yatırılan bir diğer madde de cumhurbaşkanı seçilecek kişide aranan nitelikler arasında yer alan 'Doğuştan Türk' ifadesinin kaldırılması oldu. Mevcut anayasadaki ifade korunacak, cumhurbaşkanı seçilecek kişinin Türk vatandaşı olması yeterli olacak.

HSYK'NIN YAPISI

Görüşmede, HSYK'da adli yargıdan gelenlerin sayısında da artabileceği belirtildi.