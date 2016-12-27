8’inci kez adliyede

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi İbrahim Okur, ifadesi alınmak üzere sekizinci kez Ankara Adliyesi'ne getirildi. Sincan Cezaevi'nden jandarma eşliğinde adliyeye intikal ettirilen Okur, savcılara ifade verdi. Daha önce 7 gün ifade veren Okur'un işlemlerine 2 günlük ara verilmişti.