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60 darbeci mahkemede

60 darbeci mahkemede
15 Temmuz inin yargılandığı ilk darbe davası 'de başladı. Üçer kez müebbet hapisleri istenen, aralarında eski 11'inci Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 60 subay, hakim karşısına çıktı. Sanıkların birinci derece akrabalarından üçer kişinin alındığı duruşmada, kimlik tespitinin ardından iddianame okundu.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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