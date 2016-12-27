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35 milyarlık terör örgütü

35 milyarlık terör örgütü
Fetullahçı Terör Örgütü'nün finansal ağı çözülürken, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen örgütün finansörü 46 gruba şirketlerin büyüklüğünün 35 milyar lira olduğu belirlendi. Fon'a devredilen şirketlerin öz kaynak toplamının 16 milyar, toplam cirolarının da yaklaşık 14.2 milyar lira olduğu ortaya çıktı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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