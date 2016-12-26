Yurtta dört mevsim

Sibirya soğukları, tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Haftalardır Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle pek çok kent adeta buz kesti. Termometrelerin eski 20 dereceyi gösterdiği Van'da Muradiye Şelalesi tamamen dondu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşattı. 20 yıl sonra Mersinliler'in kapısını çalan kar ise hayatı kilitledi. Yağış nedeniyle diyalize gidemeyen böbrek hastası Şahin Avcı, askeri helikopter ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafta içi karla buluşan Antalya'da, hafta sonu deniz keyfi yaşandı. Havanın 17 derece deniz suyunun ise 18 derece olduğu kentte, vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti. Mayolarını giyen Antalya sakinleri güzel havanın ve denizin tadını çıkardı. Öte yandan Meteorolojivatandaşları yoğun karyağışı ve donma tehlikesinekarşı uyardı. Bugünden itibaren Akdeniz ve İç Anadolu Bölgeleri'nde kar yağışının etkisini arttıracağını açıkladı. İstanbul'da ise Çarşambagünü kar yağışının geridöneceğini duyurdu.
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