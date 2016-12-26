Yıldırım yardım

Başbakan Binali Yıldırım'ın ailesi, Suriye'ye yardım kampanyasına katıldı. Yıldırım'ın çocukları Erkam,Bülent ve BüşraYıldırım Köylübayile kardeşi İlhamiYıldırım, Suriye'de yaşanan drama dikkat çekmek ve Halep'teki çocuklara yardım etmek için harekete geçti. İstanbul'da hazırlanan gıda kolileri ve süt paketleri Kızılay'a bağışlandı. Yıldırım Ailesi adına hazırlanan 3 TIR dolusu malzeme, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi aracılığı ile İdlib'e ulaştırıldı. Çocuklara sade, meyveli ve kakao aromalı uzun ömürlü mini süt paketleri dağıtıldı. İdlibmerkezi ve civarındayaşayan aileler içinise litrelik tam yağlısüt ve gıda malzemesiyardımı yapıldı. Süt ve gıda paketi dağıtımı bölgede bulunan Kızılay ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Dağıtımın, yetimhaneler ve diğer bölgelerde de devam ettiği bildirildi.
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