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Yıldırım yardım

Yıldırım yardım
Başbakan Binali Yıldırım'ın ailesi, 'ye na katıldı. Yıldırım'ın çocukları Erkam, Bülent ve Büşra Yıldırım Köylübay ile kardeşi İlhami Yıldırım, Suriye'de yaşanan drama dikkat çekmek ve Halep'teki çocuklara yardım etmek için harekete geçti. İstanbul'da hazırlanan gıda kolileri ve süt paketleri 'a bağışlandı. Yıldırım Ailesi adına hazırlanan 3 TIR dolusu malzeme, İlhami Yıldırım'ın başkanı olduğu Türk Kızılay'ı İstanbul Şubesi aracılığı ile İdlib'e ulaştırıldı. Çocuklara sade, meyveli ve kakao aromalı uzun ömürlü mini süt paketleri dağıtıldı. İdlib merkezi ve civarında yaşayan aileler için ise litrelik tam yağlı süt ve gıda malzemesi yardımı yapıldı. Süt ve gıda paketi dağıtımı bölgede bulunan Kızılay ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Dağıtımın, yetimhaneler ve diğer bölgelerde de devam ettiği bildirildi.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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