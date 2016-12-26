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Yıldırım ve 'den önemli görüşme

Başbakan Yıldırım, Başbakan'ı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yıldırım, düşen Rus uçağı ile ilgili taziyelerini iletirken Rusya ile işbirliğini daha da ileri bir seviyeye taşıma konusunda kararlı olunduğunu dile getirdi.

Yıldırım ve Medvedevden önemli görüşme

Başbakan , Rus uçağının dün Soçi kentinden 92 kişiyle havalandıktan sonra düşmesi üzerine, Rus mevkidaşı Başbakan Dimitri 'i telefonla arayarak, Medvedev'e taziyelerini iletti.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım, kaza hakkında Medvedev'den bilgi alarak, Türk hükümetinin taziye dileklerini ifade etti. Başbakan Yıldırım, telefon görüşmesinde, Türk halkının hayatını kaybedenlerin aile ve yakınları dahil olmak üzere tüm Federasyonu halkının acısını kalpten hissederek, paylaştığını dile getirdi.

Başbakan Medvedev ise Yıldırım'a dayanışma mesajı ve taziye dilekleri için şükranlarını ifade ederek, konu hakkındaki teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Edinilen bilgilere göre, Başbakan Yıldırım, ayrıca bugün Rusya'da bazı kentlerde terör saldırısı ihbarı yapıldığına dair haberlere atfen, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın terörle mücadele alanında Rusya ile işbirliğini daha da ileri bir seviyeye taşıma konusunda kararlı olunduğunu dile getirdi.

Rusya Başbakanı Medvedev de Rus tarafı olarak bu konuda aynı yaklaşımı benimsediklerini ifade etti.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 18:42
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