Çankaya'da kritik zirve

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Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 21.15'te bir araya geldi. İki liderin görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Kritik zirvede terörle mücadele konusu da ele alındı.
- 26 Aralık 2016, Pazartesi 21:21
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HAYIRLISI OLSUN
akp ülkemizin hayrına çok iyi işler başarıyor bahçeli ve partisi oy kazanıyor bu davranışlarıyla
AKP VE MHP TÜRKİYEYE YETER HDP VE CHP TERÖRİSTLERE YARDIM VE YATAKLIK YAPMAYA DEVAM ETSİN YAKINDA HEPSİNİN UZERİNE BETON DÖKECEĞİZ
binali bey ve bahçeliye güvenimiz sonsuz kılıçdaroğlu na hiç güvenmiyorum
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