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Çankaya'da kritik zirve

Başbakan Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi sona erdi. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen kritik zirve 40 dakika sürdü.

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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi 21:21
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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MUSTAFA MUSTAFA

HAYIRLISI OLSUN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 21:59
onur onur

akp ülkemizin hayrına çok iyi işler başarıyor bahçeli ve partisi oy kazanıyor bu davranışlarıyla

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 21:59
HAKAN HAKAN

AKP VE MHP TÜRKİYEYE YETER HDP VE CHP TERÖRİSTLERE YARDIM VE YATAKLIK YAPMAYA DEVAM ETSİN YAKINDA HEPSİNİN UZERİNE BETON DÖKECEĞİZ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 21:58
Ufuk Ufuk

binali bey ve bahçeliye güvenimiz sonsuz kılıçdaroğlu na hiç güvenmiyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 21:56
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