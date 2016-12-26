Yalıda cinayet

İstanbul Beykoz'da bir yalıda işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Tarkan Yürür, 20 yıldır yanlarında aile şoförleri olarak çalışan evli bir çoçuk babası Nihat Bulca (50) ile tartıştı. Yürür, Bulca'yı yüzünden, boynundan veomurgasından olmak üzere 3 yerindenbıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsizadam hemen hastaneye kaldırılaraktedevi altına alındı. Ancak dün sabahsaatlerinde hayatını kaybetti. Nihat Bulca'nın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Tarkan Yürür,polis tarafından her yerde arandığı belirtildi.
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