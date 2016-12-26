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Yalıda

Yalıda cinayet
İstanbul Beykoz'da bir yalıda işadamı Sabri Yürür'ün oğlu , 20 yıldır yanlarında aile şoförleri olarak çalışan evli bir çoçuk babası Nihat Bulca (50) ile tartıştı. Yürür, Bulca'yı yüzünden, boynundan ve omurgasından olmak üzere 3 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan talihsiz adam hemen hastaneye kaldırılarak tedevi altına alındı. Ancak dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 'nın cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen Tarkan Yürür, polis tarafından her yerde arandığı belirtildi.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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