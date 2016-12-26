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’den mesajı

Türkiye’den taziye mesajı
Soçi'deki korkunç nın ardından Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev'e doğrudan bir mesajı gönderdi. Dayanışma mesajını iletti. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, sosyal medya üzerinden "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve bütün Rus halkına baş sağlığı diliyorum" diyerek 'ya taziyelerini iletti.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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